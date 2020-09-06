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Мужчина просидел 2,5 часа во льду и побил рекорд 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Мужчина просидел 2,5 часа во льду и побил рекорд
Фото: Lenta.ru
В австрийском городе Мельк экстремал Йозеф Кеберл просидел 2,5 часа в заполненной льдом стеклянной кабине и побил мировой рекорд. Об этом сообщает в воскресенье, 6 сентября, австрийская телерадиокомпания ORF, передает РИА Новости.
Он объяснил, что таким поступком хочет привлечь внимание людей к таянию ледников, а также показать, что нет предела человеческим возможностям.

«Речь идет о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и, в первую очередь, поверить в себя», — заявил Кеберл.

После завершившегося испытания мужчина захотел съесть мороженое.
Отмечается, что он побил свой собственный рекорд, установленный в прошлом году. Тогда он просидел в ледяной кабине на протяжении двух часов и восьми минут.
В октябре прошлого года сообщалось, что орел по кличке Виктор пролетел над Альпами с прикрепленной камерой GoPro и снял последствия глобального потепления. Сделанная запись позволяет увидеть последствия изменений климата. Здания, которые раньше были покрыты снегом, видны на вершинах гор. Птица также засняла тающие в горах ледники.
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Люди , Другое , РИА Новости
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