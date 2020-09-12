Женщину в платье с декольте не пустили в музей 

Посетительницу музея д'Орсе в Париже не пустили в культурное учреждение из-за надетого на ней платья с глубоким вырезом. Об этом сообщает CNN.

Женщина, назвавшаяся Жанной, рассказала в социальных сетях, что ей отказали в посещении музея д'Орсе во французской столице. Сотрудники музея обратили внимание на чересчур открытую зону декольте и сказали, что ей необходимо прикрыться, прежде чем войти внутрь. При этом сопровождавшей ее подруге, одетой в открывающий живот наряд, замечание не сделали. Жанну пустили в музей лишь после того, как она надела куртку.

Жанна раскритиковала сотрудников музея и обвинила их в «двойных стандартах». Она обратила внимание на то, что в музее выставляются скульптуры и картины с обнаженными телами. Кроме того, многие другие посетители были также одеты в откровенные наряды. Она также обвинила сотрудников музея в том, что они способны отказать человеку в доступе к знаниям и произведениям искусства, исходя из собственного субъективного мнения о приличности той или иной одежды. В комментариях к посту представители музея принесли извинения Жанне.

Музей изобразительных искусств д’Орсе в Париже был основан в 1986 году. Это третий по популярности музей французской столицы. В нем хранятся работы импрессионистов и постимпрессионистов периода 1850-1910-х годов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, скульптурами, фотографиями и предметами архитектуры.

В 2018 году блогерша из Австралии Ньюша Сайи рассказала, что охрана парижского Лувра не пустила ее в музей из-за слишком откровенного наряда. Охранник музея счет неподобающим ее платье с откровенным декольте и прозрачной юбкой. Сайи заявила, что этот инцидент разбил ее сердце.