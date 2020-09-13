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Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы 

Lenta.ru 6 часов назад
Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы
Фото: Lenta.ru
Бывшая стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях работы, из-за которых ей пришлось уволиться и начать работать в интернете. Об этом пишет The Mirror.
По словам девушки, она довольно долго работала в джентльменских клубах Лас-Вегаса и часто давала мужчинам свой номер, а затем переписывалась с ними. Однажды жена одного из ее клиентов узнала, что ее супруг переписывается с девушкой.

«Она выяснила, в каком клубе я работаю — а потом вышла и перерезала все шины на моей машине. И шины на его машине тоже»,

— рассказала танцовщица.
Она также вспомнила про преследователей, которые часто не давали ей покоя. Один из них, по словам Паломарес, постоянно сообщал в полицию, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления. Другой целый час преследовал машину танцовщицы по дороге домой. После этого случая, как рассказала девушка, она больше не работает в клубах.
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