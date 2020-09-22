«Люби, как Навальный, или катись»

Российское интернет-сообщество уже не один день громко обсуждает случившееся с Алексеем Навальным . Так, блогер впал в кому после того, как ему стало плохо на борту самолета в РФ. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине, а 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

В себя Алексей пришел лишь недавно. Многие с нетерпением ждали от него первых слов после комы. Однако, как выяснил "Рамблер", фурор произвело далеко не политическое заявление Навального.

В частности, соцсети "взорвались" после его публикации о жене Юлии, с которой они должны были отмечать 20-ю годовщину свадьбы еще 26 августа. Навальный признался, что даже рад, что пропустил такую дату, будучи в коме, потому как теперь знает о любви гораздо больше.

Алексей рассказал, что не помнит, что ему говорила жена, когда приходила его навещать. Но зато хранит другие воспоминания:

"Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю.

Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать. ".

Навальный считает, что у таких эмоций, скорее всего, есть научное объяснение

"Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение.

Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии".

Конечно такие слова от мужчины, который совсем недавно боролся за жизнь, вызвали восхищение у многих. В Сети громко обсуждают такую эмоциональную публикацию и последующий от Юлии ответ:

Соцсети

Комментарии пользователей не заставили себя ждать:

"Ну прекрасные же слова! Столько в них доброты, уважения, любви! Какой бы он не был, плохой ли хороший политик, но жене с ним, видимо, повезло…"

"Совершенно чужой человек и никто не умер, я реву, читая это…"

"Я еле слезы сдерживаю. Это очень здорово, когда люди любят друг друга сквозь года, трудности, передряги, успехи, деньги, бедность… любят вопреки всему и ни смотря ни на что…".

Россиянки были восхищены такими словами мужчины, прожившего в браке с женой 20 лет, однако были и те, кто решил, что это "показушная милость" или текст заказного автора.