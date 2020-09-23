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Отмененный из-за пандемии коронавируса отпуск принес женщине богатство 

Lenta.ru 4 часа назад
Отмененный отпуск принес женщине богатство
Фото: Globallookpress.com
Жительница пригорода австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, сорвала джекпот в лотерее после того, как из-за пандемии коронавируса отменился отпуск, который она планировала. Об этом сообщается на сайте телеканала 9 News.
Австралийка обнаружила, что во время проведенного в понедельник, 21 сентября, розыгрыша лотереи выиграла миллион австралийских долларов (54,4 миллиона рублей).

«Мы забронировали путешествие по Европе и сейчас должны были быть там. Но нам пришлось отменить поездку из-за пандемии коронавируса. Странно думать, что если бы мы сейчас были в Европе, я бы не купила этот билет и не выиграла бы миллион долларов», — сказала она.

Победительница подчеркнула, что теперь полетит в отпуск бизнес-классом. Кроме того, часть призовых денег она хочет отложить на пенсию. «Я счастлива, что у меня будет возможность выйти на пенсию и посвятить время себе», — заявила она.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Фейетвилл, штат Северная Каролина, узнала о том, что сорвала джекпот, когда застряла на обочине дороги с пробитым колесом. В ожидании спасения американка проверила со своего мобильного телефона электронную почту и обнаружила письмо с уведомлением о том, что она сорвала джекпот в лотерею.
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