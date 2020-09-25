Как сложилась судьба японца Петра Великого

Татэкава Дэмбей официально считается первым японцем, который посетил Россию и даже смог лично встретиться с русским царем Петром I. О его жизни и путешествиях ходит множество легенд, а его биография по-прежнему интересует многих ученых, занимающихся изучением истории нашего государства того времени.

Как Татэкава Дэмбей оказался в России?

Дэмбей родился в 1670 году в японском городе Осака, а став взрослым, начал заниматься торговлей, как и его отец. Известно, что он имел жену и двух детей, свой собственный дом и никогда не планировал совершать путешествие в другие страны. Впрочем, в то время Япония была закрытой страной и это было запрещено ее законами.

В 1697 году Дэмбей отправился в город Эдо на судне, которое было загружено различными товарами. Путь предполагал безопасное движение вдоль береговой линии, но внезапно начавшийся шторм вынес лодку в открытое море. Не имея возможности управлять судном, японские моряки долгое время просто дрейфовали, пока не напоролись на скалы у берегов Камчатки.

И хоть Дэмбею удалось выжить при кораблекрушении, он попал в плен к камчадалам — представителям коренных народностей полуострова Камчатка, в то время как все другие его спутники погибли. Через некоторое время он был спасен сибирским казаком и исследователем Владимиром Атласовым , который не только освободил японца, но и всерьез заинтересовался чужестранцем.

Камчадалы считали, что Дэмбей индиец, поэтому первое время так полагал и Атласов.

В отряде русского землепроходца японец прожил два года, а затем был доставлен в Якутск. А после того, как выяснилось, что он из Японии, поступил приказ привести его в Москву для встречи с царем.

Что Дэмбей сказал Петру I?

Личная встреча японца с русским монархом состоялась 8 января 1702 года в селе Преображенском под Москвой. Аудиенция была достаточно продолжительной, так как Петр I с большим интересом относился к Дэмбею.

Кроме того, за время пребывания в России последний смог достаточно неплохо освоить совершенно чужой для него русский язык, что может лишь охарактеризовать его как грамотного человека со способностями к языкам.

К сожалению, подробного описания разговора между царем и японским странником не сохранилось.

Известно лишь, что Петр I интересовался Японией, а Дэмбей смог многое поведать ему о своей родине. Он рассказал царю о ее географическом расположении, политическом обустройстве, связях с другими странами, оружии, архитектуре и религии.

Считается, что именно со слов этого японского мужчины руководство России того времени получило наиболее актуальную информацию о восточном государстве-соседе, приняв решение об исследовании Курил и Камчатки, а также налаживании торговых отношений с Японией.

Известно, что русский царь обещал помочь японцу вернуться на родину. Но сперва он приказал создать первую в России школу японского языка, в которой Дэмбей должен был выступить учителем. Впоследствии тот принял христианство и женился, но, судя по всему, так и не смог возвратиться в Японию. Точная дата и причина смерти первого японца в России остается неизвестной.