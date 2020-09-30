Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пойманная рыба оказалась больше самого рыболова 

Lenta.ru 2 часа назад
Пойманная рыба оказалась больше самого рыболова
Фото: Pixabay
Молодой рыболов из мексиканского города Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака, поймал огромную рыбу-парусник. Об этом сообщает издание Mexico News Daily.
За одну рыбалку 22-летнему Давиду Монкаде удалось поймать трех крупных парусников, весящих 49, 50 и 56 килограммов. Последняя рыба оказалась самым крупным уловом в его карьере. На фотографии видно, что она больше, чем рост самого рыболова.
David Moncada
Монкада пристрастился с рыбалке еще в юности. Раньше он ходил в море на лодке своего отца, который также был рыбаком. Теперь у него есть собственное судно, а рыбная ловля из хобби превратилась в источник дохода. По словам Монкады, за год ему удалось поймать полтонны тунца.
Рыба-парусник вырастает до 3,5 метра в длину и способна развивать скорость до 100 километров в час, за что считается самой быстрой рыбой в мире. Мировой рекорд по ловле парусников держится с 1947 года, когда у берегов Эквадора поймали особь, весившую 100 килограммов.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.
Видео дня. Супруги принесли из леса метеорит вместо грибов
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25 Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25 Армения допустила использование военной базы России против Азербайджана Армения допустила использование военной базы России против Азербайджана
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отвратительные факты о Древнем Египте
Отвратительные факты о Древнем Египте
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Предрекший COVID поведал о катастрофе хуже пандемии
Предрекший COVID поведал о катастрофе хуже пандемии
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
03:30
Почему Пентагон имеет форму пятиугольника
Места
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
09:19
Древние монстры, которых не стоит воскрешать
Безумный мир
Старты ракет, которые пошли не по плану
12:06
Старты ракет, которые пошли не по плану
Истории
Супруги принесли из леса метеорит вместо грибов
01:55
Супруги принесли из леса метеорит вместо грибов
Люди
Попугай исполнил оперную партию и покорил Сеть
01:50
Попугай исполнил оперную партию и покорил Сеть
Безумный мир
Просчеты инженеров, стоившие немыслимых денег
11:24
Просчеты инженеров, стоившие немыслимых денег
Вещи Безумный мир
Как юная простолюдинка стала любимой королевой страны
02:49
Как юная простолюдинка стала любимой королевой страны
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение