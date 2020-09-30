Пойманная рыба оказалась больше самого рыболова 

Молодой рыболов из мексиканского города Пуэрто-Эскондидо, штат Оахака, поймал огромную рыбу-парусник. Об этом сообщает издание Mexico News Daily.

За одну рыбалку 22-летнему Давиду Монкаде удалось поймать трех крупных парусников, весящих 49, 50 и 56 килограммов. Последняя рыба оказалась самым крупным уловом в его карьере. На фотографии видно, что она больше, чем рост самого рыболова.

David Moncada

Монкада пристрастился с рыбалке еще в юности. Раньше он ходил в море на лодке своего отца, который также был рыбаком. Теперь у него есть собственное судно, а рыбная ловля из хобби превратилась в источник дохода. По словам Монкады, за год ему удалось поймать полтонны тунца.

Рыба-парусник вырастает до 3,5 метра в длину и способна развивать скорость до 100 километров в час, за что считается самой быстрой рыбой в мире. Мировой рекорд по ловле парусников держится с 1947 года, когда у берегов Эквадора поймали особь, весившую 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.