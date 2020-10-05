История россиянина, который перебрался на Бали 

Максим из Тольятти рискнул переехать на Бали, не зная, хватит ли ему денег на жизнь и сможет ли он вернуться. Опасения оказались напрасны. Он нашел на острове новых друзей и стал зарабатывать в онлайне. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни на Бали.

У меня есть яркое детское воспоминание: первый полет на самолете. Помню, как отправились с мамой в Турцию, когда мне было четыре года. Сменяющиеся пейзажи за иллюминатором, посадка, новые люди, другой язык. Все это для меня было в новинку, но именно тот момент послужил отправной точкой для моей будущей интернациональной жизни.

С тех пор в моей голове плотно засела идея: я не хочу всю жизнь провести в одной стране. Мне нравится смена обстановки, разные языки, интересные люди вокруг и постоянное движение

Сейчас я так и живу. После окончания школы я поступил в китайский вуз, получил местный вид на жительство и переехал жить в город Уси, что находится в 40 минутах езды от Шанхая. В Поднебесной меня устраивало все, но спустя три года постоянной рутинной жизни появилась потребность срочно сменить локацию.

Переезд

Из Китая меня не отпускали учеба и работа, но я верю в силу намерения, поэтому твердо решил, что в 2020 году осуществлю давнюю мечту и поеду пожить на Бали. Даже был готов взять для этого академический отпуск в университете.

К счастью, останавливать дела не пришлось. Обстоятельства сложились таким образом, что, когда в январе я улетел из Китая в Россию, границы начали закрываться из-за коронавирусной пандемии, и передо мной встал серьезный выбор: оставаться в безопасности в родном городе или же резко менять свою жизнь, осуществлять мечту и покупать билет в один конец до Бали.

У меня имелись некоторые сбережения, которых хватило бы на три месяца жизни на острове. Я понял, что надо лететь: для меня это станет сильной точкой роста в личностном и финансовом плане

Я веду блог о путешествиях на «Яндекс Дзен» и в Instagram. И за час до покупки билета мне на почту прислали приглашение на конференцию для авторов платформы в офисе «Яндекса» в Москве. Я подгадал так, чтобы мой рейс был сразу после мероприятия. Оплатил, собрал чемодан, вылетел в Москву, провел незабываемый вечер в офисе «Дзена» и прямо оттуда поехал в аэропорт.

Страшно было очень, ведь я летел буквально в неизвестность. Было непонятно, смогу ли я вернуться в Россию, получится ли выйти на достаточно высокий доход, чтобы хватало на жизнь, удастся ли в итоге вернуться в Китай… Мысли проносились с молниеносной скоростью, но пожить в мечте хотелось сильнее.

Повезло, что в Индонезию не нужна виза. Гражданам России разрешено находиться в стране до 30 дней по штампу. Для тех, кто хочет задержаться чуть дольше, предусмотрена платная виза по прилете. Она оформляется буквально за пять минут прямо на паспортном контроле и позволяет находиться в стране до 60 дней без выезда. Я не знал, как долго пробуду на Бали, поэтому сразу оформил именно ее.

@makskolgin

Первое время

Первые эмоции я не забуду никогда. Чувство свободы и искреннего счастья переполняли меня. Из аэропорта я поехал в город Убуд, снял виллу и просто отдыхал от китайской рутины и круговорота событий в мире. Мне повезло, что в этот период в университете были каникулы. В Китае праздновали Новый год, а позднее офис международных студентов сообщил нам, что весь 2020 год мы будем учиться дистанционно.

Привыкать к острову долго не пришлось. Здесь собрались люди со всего мира и привезли с собой на Бали культуры десятков стран. Тут каждый найдет себе еду по вкусу, жилье на любой кошелек и друзей по интересам. Я много смотрел видео о жизни на Бали, поэтому перед переездом примерно представлял, что меня могло ждать.

Идет уже седьмой месяц моей жизни здесь, я прочувствовал плюсы и минусы жизни на острове и постепенно начал понимать, что у Бали есть и негативные стороны.

Транспорт, жилье и медицина

До переезда Бали казался мне райским местом с невероятными видами, вкусной едой, дешевыми кафешками, классными и успешными людьми, отзывчивыми местными и магией, которая помогает исполнять запросы и желания.

Все так и оказалось, только вот раньше я смотрел на остров с точки зрения туриста, а теперь это мой полноценный дом. Я успел столкнуться и с местной медициной, и с балийским ЖКХ, и с визовым центром, и с различными бытовыми проблемами

Главная особенность острова — дорогое такси и полное отсутствие общественного транспорта. Единственный комфортный способ передвижения — аренда байка. Права требуются русские международные, но по факту за семь месяцев вождения меня ни разу не остановили и не проверили документы. Часто туристы ездят без прав, что и неудивительно, ведь здесь на мопеде гоняют даже дети.

Поначалу я жил в гестхаусе в самом центре Убуда. Комната без кухни обходилась мне в 30 тысяч рублей за месяц — это без уборки. Сейчас я понимаю, что за те же деньги мог снять виллу с шикарным видом. Спустя два месяца я переехал в дом в городе Чангу, тут и началась моя полноценная жизнь: новые друзья, знакомство с опытными блогерами, создание проектов, постоянные встречи, обсуждения — жизнь бурлит не хуже, чем в Москве.

@makskolgin

Сейчас за свою виллу я плачу всего 20 тысяч рублей в месяц, правда, делю дом с тремя соседями. Отдельно оплачиваем электричество. За месяц тратим около 12 тысяч рублей при круглосуточной работе насосов в бассейне, включенных кондиционерах и другой электронике. За воду платить не нужно, а вот за уборку мы отдаем по две тысячи рублей в месяц с каждого.

Мне повезло оказаться здесь во время закрытых границ. На острове было мало туристов, поэтому цены на жилье и аренду транспорта упали почти в три раза. Сейчас отличное время снимать виллы, которые еще недавно были дорогими, но за полгода обесценились практически до нуля.

Единственная проблема, которая меня действительно волнует, — медицина, точнее, ее отсутствие. Болеть на Бали нельзя. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, опасно

Помню, как пять месяцев назад у меня поднялась температура и была ужасная слабость. Позвонил в страховую, направили меня в ближайшую больницу. В итоге за базовый осмотр и стандартный анализ крови выставили счет на 20 тысяч рублей. Если бы не страховка, пришлось бы платить эту сумму из собственного кармана.

Профессионализм докторов тоже вызывает вопросы. Моя знакомая сломала нос на серфинге и в итоге решила срочным рейсом лететь в Бангкок, а не рисковать здоровьем в местной больнице. Во время коронавируса туристы особенно переживают за медицину, ведь в случае реальной угрозы здоровью иностранцам вряд ли смогут оказать качественную помощь.

Еда

В отличие от Китая, где я привыкал к еде несколько месяцев, Бали — идеальное место с точки зрения еды и ресторанов. Здесь у вас точно не возникнет проблем с поиском заведений, даже если у вас особые предпочтения в еде.

Такого количества ресторанчиков и кафе с нереально красивой, полезной и вкусной едой я не видел нигде

Из-за смешения культур и большого потока туристов на Бали есть рестораны с самыми разнообразными кухнями. Только в Чангу я знаю места с японской, корейской, вьетнамской, тайской, русской, грузинской и местной кухней. Есть даже специальные «инстаграмные» рестораны, где можно создавать классный фотоконтент.

Отношения с местными

Остров Бали известен своей атмосферой. Многие верят, что здесь исполняются желания, и порой действительно кажется, что это так. Местные жители трепетно относятся к своей земле, у них есть собственная самобытная религия. Они почитают богов, несколько раз в день делают подношения и молятся духам.

Друг к другу люди относятся с тем же трепетом. Местные жители в большинстве своем очень добрые и отзывчивые. Здесь не улыбаются ради денег — если вы увидели местного со счастливым лицом, значит, он действительно рад вас видеть. Мне максимально комфортно находиться в этой стране. Я знаю, что даже если вдруг мне понадобится срочная помощь, местные жители никогда не откажут. Это подтверждалось не раз, когда мои друзья попадали в ДТП, — балийцы всегда приходили на помощь.

К сожалению, как и везде на планете, здесь есть и не самые порядочные люди

Будьте осторожны со своей техникой, особенно телефонами, когда едете на байке. Случаи воровства телефонов на дороге здесь не редкость. Всю технику сразу увозят на другие острова и продают на запчасти, поэтому вернуть украденное практически невозможно.

Это единственный камень в огород даже не балийцев, а индонезийцев с других островов. Местные таким не занимаются, они максимально открытый и добродушный народ.

@makskolgin

Планы

Бали сильно изменил меня. Я летел сюда с мыслью кардинально поменять свою жизнь, найти призвание, новые источники дохода. Все так и произошло. Теперь здесь мои близкие друзья, а деньги я зарабатываю не в офисе, как раньше, а онлайн.

Именно на Бали я понял, что могу доносить до людей идею о свободной жизни, делиться с ними своими знаниями о ведении блога на «Дзен», расширять границы их возможностей. Поэтому я открыл свою школу для блогеров, которую закончили больше 100 человек. Я рад, что у меня в итоге все получилось.

Мне нравится на Бали. Тут нет зимы, океан в пятиминутной доступности, открытые и улыбчивые люди, солнце и пальмы

После четырех лет в Шанхае мне определенно стоило переехать сюда. В ближайшее время я планирую оставаться на острове. Мой блог вырос, школа тоже продолжает набирать студентов, поэтому я не вижу никаких преград для счастливой жизни у океана.

Балийская визовая политика тоже располагает к тому, чтобы я остался. После введения ограничений на перелеты туристам вообще отменили штрафы за просрочку визы на полгода. Сейчас же мы просто продлеваем существующие визы каждый месяц за 2,5 тысячи рублей. Разрешение остаться в моем месте силы того стоит.

В Россию я успею вернуться в любое время, а пока продолжу развиваться там, где мечтал жить всю свою сознательную жизнь.