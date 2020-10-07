Как Суворов проиграл главную битву своей жизни жене 

О военных успехах Александра Суворова знают все, да только в личной жизни его ждало сплошное разочарование. "Рамблер" расскажет, почему великий полководец проиграл своей жене.

Религиозный наставник посоветовал Суворову жениться на Варваре Ивановне Прозоровской. Красивая княжна "засиделась в девках" по причине плохого финансового положения, но полководцу она понравилась и без приданного. Румяная, высокая, а главное — все еще молодая. Будущий муж был старше ее на 20 лет.

18 декабря 1773 года пара была помолвлена, но быстро разочаровалась друг в друге. Сначала Варвара проявила себя: начала посещать светские мероприятия вместо того, чтобы сидеть дома. А Суворов, в свою очередь, оказался скупым человеком. Позволить роскошную жизнь он жене не мог еще и по той причине, что она сопровождала его в военных походах. Например, вместо медового месяца молодой жене пришлось отправиться с мужем на Дунай, где в то время шла война с турками.

Спустя полтора года у пары родилась дочь Наталья, а семья продолжала кочевать по России. Варвара с трудом выдерживала постоянную тряску в экипажах и отсуствие минимальных условий, постепенно отношения с супругом начали портиться. Он все чаще отправлял жену с дочкой в Москву.

Суворов побеждал в войнах и был известен на весь мир, но жена предала его, изменив с его двоюродным племянником, 30-летним премьер-майором Николаем Суворовым . Полководец был вне себя от гнева и подал на развод. Однако против него была сама императрица Екатерина II, члены церкви и семья Варвары, которая не могла позволить себе возврат дочери домой. В конце концов, мужчина нашел в себе силы простить неверную жену.

Он без конца пытался наладить отношения и отстаивал честь супруги, обвиняя родственника в разврате. Но через четыре года Варвара совершила роковую ошибку с секунд-майором Иваном Сырохновым. Тогда говорили, что великий полководец, заставивший трепетать Европу, проиграл любовную битву собственной жене.

Варвара глубого задела Суворова, он навсегда вычеркнул ее из жизни, а если и вспоминал после, то только плохими словами. Он не развелся с ней юридически, но отказался фактически, отправив назад к отцу.

Дочь Суворова жила в Смольном монастыре, с мамой ей видеться не разрешалось. Через три месяца после отъезда Варвара родила мальчика Аркадия, но полководец не признал его и оставил матери. Лишь спустя одиннадцать лет, когда Наталья привезла брата к отцу, он убедился, что они похожи как две капли воды. В итоге, Суворов признал сына и начал о нём заботиться.