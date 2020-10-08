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Блогершу случайно застрелили во время розыгрыша 

Елена Красовская 3 часа назад
На видео попала трагическая случайность, произошедшая во время съёмки постановочного ролика для TikTok. Героиней шуточного похищения стала 20-летняя мексиканка Арелин Мартинес. Один из участников розыгрыша начал угрожать «жертве» пистолетом. В полной уверенности, что оружие не заряжено, он нажал на курок. Но тут же выяснилось, что пистолет всё-таки был заряжен. Девушка погибла в секунду, а остальные участники съёмки бросились врассыпную. Полиция сейчас ведёт их розыск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что поймана гигантская акула-людоед весом в полторы тонны.
Люди , Видео
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