Блогершу случайно застрелили во время розыгрыша 

На видео попала трагическая случайность, произошедшая во время съёмки постановочного ролика для TikTok. Героиней шуточного похищения стала 20-летняя мексиканка Арелин Мартинес. Один из участников розыгрыша начал угрожать «жертве» пистолетом. В полной уверенности, что оружие не заряжено, он нажал на курок. Но тут же выяснилось, что пистолет всё-таки был заряжен. Девушка погибла в секунду, а остальные участники съёмки бросились врассыпную. Полиция сейчас ведёт их розыск.