Журналисты рассказали об уходе из профессии

Сотрудники французского подразделения издания Vice поговорили с журналистами, которые не получали удовлетворения от работы, поэтому решили уйти из профессии и резко сменить сферу деятельности. Этот шаг помог многим из них обрести счастье в жизни.

Джастин Даниэль Фриман (Justin Daniel Freeman) проходил практику в ежедневной французской газете в Бретани, а затем несколько лет подрабатывал на временных должностях в региональных газетах. Когда его девушка забеременела, он решил найти постоянную работу. Однако ему было крайне тяжело справляться с обязанностями.

«Я начал задаваться вопросом, что, черт возьми, я делаю. Всегда сплю с телефоном под подушкой, на случай, если мне придется просыпаться в 3 часа ночи, чтобы написать об автомобиле, который разбился в поле», — рассказал Фриман, добавив, что журналисты обязаны полностью посвящать себя работе.

Вскоре мужчина трагически потерял ребенка и понял, что не может продолжать журналистскую деятельность — она требовала слишком много времени. Поэтому он решил искать работу в совершенно новой для себя области. Теперь Фриман работает в мясной лавке.

Журналист под вымышленным именем Доминик (мужчина не захотел раскрывать личность) работал главным редактором популярного новостного шоу. Несмотря на высокую должность, мужчина чувствовал себя виноватым перед подчиненными, которых он заставлял работать целыми сутками.

«Когда мы имели дело с временными работниками, мы выжимали их, как лимоны. Мы знали, что они никогда не скажут "нет", и пользовались этим», — вспоминает Доминик, оправдывая ситуацию тем, что сам в юности прошел через все эти испытания.

Он уверен, что во многом из-за него некоторые начинающие журналисты решили сменить профессию.

Со временем Доминик постепенно пришел к пониманию, что нет причин оправдывать подобное поведение с его стороны. А после смерти матери он и вовсе впал в депрессию, хотя продолжал работать какое-то время. Однажды он увидел телешоу, в котором говорилось о начале учебного года. Тогда мужчина задумался о том, чтобы стать учителем.

«У меня было своего рода прозрение. У меня никогда не было детей на моей работе, и я хотел больше смысла в моей повседневной жизни», — вспомнил Доминик. Он подготовился к экзамену в местной школе и сдал его с первой попытки. Мужчина уже больше года преподает недалеко от Парижа и получает всего треть от прошлой зарплаты, но его это устраивает.

25-летняя девушка Люси, которая тоже не захотела назвать реальное имя, работала внештатной журналисткой. Она планировала работать в этой сфере примерно до 40-летнего возраста, однако «сгорела» задолго до этого. Виной всему стали финансовые трудности: зарплату платили не вовремя, а взять на себя больший объем работы она была не в силах.

«Это было постоянное давление — всегда писать быстрее, лучше и оригинальнее. Это были американские горки между азартом от публикации классной статьи и трехдневным копированием статей из американских СМИ», — рассказала Люси.

В конце концов девушка устроилась на полный рабочий день новостным редактором, но атмосфера в коллективе ее угнетала. Начальство могло кричать на сотрудников «без всякой причины» у всех на глазах. Поэтому другие журналисты уходили оттуда толпами.

«Однажды я поняла, что несчастлива, и я не знаю ни одного счастливого журналиста», — отметила девушка. Окончательное решение сменить профессию она приняла после того, как начальник рассмеялся ей в лицо в ответ на просьбу о прибавке к зарплате. Этот инцидент негативно сказался на психике Люси, и ей пришлось ходить на психотерапию и принимать лекарства от тревожности.

Теперь Люси работает в сфере коммуникаций, причем внештатно. Девушка говорит, что чувствует серьезное облегчение, а также получает гораздо больше денег.