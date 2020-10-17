Женщина, смерть которой так и не смог пережить Ленин

За любым успешным мужчиной стоит успешная женщина, а у Владимира Ленина их было сразу две: жена — Надежда Крупская , которая была правой рукой вождя, и муза — Инесса Арманд. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Инесса жила в доме Ленина и Крупской, поэтому многие называли их отношения "тройственным союзом". Девушка родилась в Париже, в семье оперного певца и актрисы, но связывать свою жизнь с творчеством не стала. Вместо этого она боролась за права женщин и продвигала идеи революции.

Девушку никогда не привлекала роль хранительницы очага: ни муж, ни четверо ее детей не остановили Арманд от общественной деятельности. Активная работа обернулась для Арманд ссылкой в Архангельской губернии, но девушка не растерялась, подружилась с начальником тюрьмы и нашла почтовый адрес Ленина.

Очно будущие соратники познакомились в Париже 1909 году, когда Арманд уже была свободна (и от уз брака тоже). В парижском доме Ленина Арманд работала секретарем, переводчиком и управляла домом. Во Франции Инесса переводила работы Ленина и проводила агитационные работы. А в 1912 году написала брошюру «О женском вопросе», в которой выступала за свободу от брака.

Надежда Крупская знала о связи мужа, сгорала от ревности и предлагала развод, на который Ленин так и не решился. Вождь чувствовал вину перед женой и страсть перед Арманд, а обе женщины любили его и не хотели отказываться, так как помимо чувств их связывали общие ценности.

В 1918—1919 годах Арманд возглавляла женский отдел ЦК партии большевиков и принимала участие в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьёй. К сожалению, революционная деятельность, аресты и побеги сказались на здоровье женщины. Позже Крупская напишет о ней: «Инесса еле держалась на ногах. Даже ее энергии не хватало на ту колоссальную работу, которую ей пришлось провести».

Сначала у Арманд выявили туберкулез, поэтому Ленин потребовал чтобы она отправилась на лечение в Кисловодск. Но по дороге девушка заразилась холерой и умерла. Ленин тяжело переживал смерть Арманд, что ускорило его собственную болезнь. Вождь пережил свою музу всего на четыре года. До самой смерти с ним рядом была его жена.