Чем чукотские женщины поразили русских 

Жители тундры всегда вызывали огромный интерес, так как им удалось приспособиться к жизни в экстремальных условиях. Особенно тяжело приходится женщинам, которые выхаживают детей без всякой помощи и храбо превознемогают трудности. "Рамблер" узнал о них подробнее.

Например, женщины не стонут во время родов и расправляются со всем в одиночку, так как медицинская помощь всегда находится за сотнях километров от места обитания оленеводов.

"Роды у чукотских женщин происходят легко. Обычай строго запрещает чукчанкам стонать во время родов или вообще вслух выражать страдание. Равным образом не допускается помощь других женщин. Женщина, разрешившись от бремени, сама совершает все необходимое для себя и для новорожденного. Она сама отрезает пуповину и выбрасывает послед", — писал в своих заметках В. Г. Богораз.

И даже когда чукчи заводят отношения, мужчины сразу обращают внимание на широкий таз будущей матери, состояние волос и крепкие руки. Все это показывает, что женщина сильна, здорова и способна выносить и родить ребенка.

Женщины тундры постоянно находятся в работе, при этом тяжелый труд может занимать полноценные сутки, что нередко приводит к обморокам от усталости.

Также девушки много времени проводят на открытом воздухе, однако холод для них стал настолько привычным, что мог испугать неопытного путешественника.

"Женщины шьют на открытом воздухе даже в марте, при температуре в 30 ниже нуля по Цельсию. Их пальцы остаются незащищенными в течение нескольких часов работы".

Забавно, что у чукчей отсутствует понятие ревности. И у мужей, и у жен допустимо иметь любовников, но скрывать это не принято. В норме обменяться партнерами, если семейная жизнь наскучила. При этом община старается держаться вместе и сохранять теплые отношения.