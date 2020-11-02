В 2010 году пилот авиакомпании Qantas героически спас жизни 469 человек, но потерял работу.

Речь идет о 63-летнем Ричарде де Креспиньи, который смог предотвратить катастрофу лайнера A380. Командир воздушного судна сумел посадить самолет со взорвавшимся двигателем спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Сингапура.

По словам пилота, на его работу повлиял кризис, связанный с пандемией коронавируса. Мужчина не выходил на работу с марта 2020 года, а недавно ему сообщили, что его 45-летняя карьера завершится в ноябре.

«Я буду смотреть на А380 с воспоминаниями, похожими на воспоминания Нила Армстронга, когда он взглянул в небо и увидел свой след на Луне. Я буду скучать по командам в кабине самолета, которые вместе решали любые проблемы, начиная с плохой погоды и отказов самолетов, заканчивая помощью пассажирам во время их физического и эмоционального стресса», — рассказал он.