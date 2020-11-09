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Стало известно о музыкальных предпочтениях россиян 

Lenta.ru и ещё 4 45 минут назад
Стало известно о музыкальных предпочтениях россиян
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Стало известно о музыкальных предпочтениях россиян. Результаты опроса были опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Выяснилось, что 36 процентов респондентов любят эстрадную музыку. Ее чаще слушают женщины (46 процентов) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (42 процента).
На втором месте оказались народные песни, которые выбрали 28 процентов респондентов, основную часть которых составили люди старше 60 лет и жители сел. Замкнула тройку наиболее популярных жанров рок-музыка, за которую проголосовали 25 процентов россиян. Рок чаще выбирают мужчины (35 процентов).
29 процентов опрошенных ответили, что умеют играть на каком-либо музыкальном инструменте. Наиболее популярными инструментами оказались гитара, арфа, балалайка — на них умеют играть 15 процентов россиян. Второе место заняли клавишные, а третье — язычковые инструменты.
В сентябре «Яндекс. Музыка» собрала данные о том, какие песни больше всего нравятся российским пользователям. На основе этого был составлен топ десятилетия, лидерами которого стали треки Believer группы Imagine Dragons, bad guy Билли Айлиш и Life исполнительницы Zivert.
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Люди , Билли Айлиш
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