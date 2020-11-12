На видео попал побег из тюрьмы по подземному ходу 

На видео попал побег заключённых из бразильской тюрьмы. Охранники сообщили, что заключённые прорыли туннель, через который и попытались сбежать. Камера наблюдения, стоящая на улице, зафиксировала, как из туннеля, который вёл из медицинского центра исправительного учреждения, ночью выбрались 12 мужчин. Охрана тут же забила тревогу, но по горячим следам удалось задержать лишь пятерых. Остальные объявлены в розыск.