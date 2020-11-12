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На видео попал побег из тюрьмы по подземному ходу 

Елена Красовская 47 минут назад
На видео попал побег заключённых из бразильской тюрьмы. Охранники сообщили, что заключённые прорыли туннель, через который и попытались сбежать. Камера наблюдения, стоящая на улице, зафиксировала, как из туннеля, который вёл из медицинского центра исправительного учреждения, ночью выбрались 12 мужчин. Охрана тут же забила тревогу, но по горячим следам удалось задержать лишь пятерых. Остальные объявлены в розыск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что студент на удалёнке учится, сидя на 8-метровой берёзе.
Люди , Видео
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