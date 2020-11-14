Как советская модель отказалась от карьеры ради любви 

Несмотря на то, что наших манекенщиц всегда радушно принимали во всех странах, устраивали для них банкеты и приемы, девушкам были даны самые строгие указания: ни в коем случае не допускать личных знакомств!

6/6 Несмотря на то, что наших манекенщиц всегда радушно принимали во всех странах, устраивали для них банкеты и приемы, девушкам были даны самые строгие указания: ни в коем случае не допускать личных знакомств!

По воспоминаниям Татьяны, тогда красивыми считались не чрезмерно худые девушки, а обладающие приятными изгибами, и самые продолжительные аплодисменты публики доставались моделям, которые демонстрировали наряды 52−54 размеров.

5/6 По воспоминаниям Татьяны, тогда красивыми считались не чрезмерно худые девушки, а обладающие приятными изгибами, и самые продолжительные аплодисменты публики доставались моделям, которые демонстрировали наряды 52−54 размеров.

Конечно, Чапыгина, как и остальные модели, очень уставала, но ее красота нисколько не страдала от такого выматывающего графика.

4/6 Конечно, Чапыгина, как и остальные модели, очень уставала, но ее красота нисколько не страдала от такого выматывающего графика.

Ежедневно манекенщицы участвовали в трех показах, которые проводились в Доме моделей, но на этом работа не заканчивалась: по вечерам они демонстрировали одежду на заводах, фабриках, в институтах, больницах…

3/6 Ежедневно манекенщицы участвовали в трех показах, которые проводились в Доме моделей, но на этом работа не заканчивалась: по вечерам они демонстрировали одежду на заводах, фабриках, в институтах, больницах…

Однажды 23-летнюю Татьяну позвала на кастинг в Дом моделей подруга — просто за компанию. Как это часто бывает, заметили не подругу, а «случайную» гостью. Татьяна очень понравилась Вячеславу Зайцеву, он предложил ей работу и она, подумав, согласилась.

2/6 Однажды 23-летнюю Татьяну позвала на кастинг в Дом моделей подруга — просто за компанию. Как это часто бывает, заметили не подругу, а «случайную» гостью. Татьяна очень понравилась Вячеславу Зайцеву, он предложил ей работу и она, подумав, согласилась.

Татьяна Чапыгина — одна из самых знаменитых моделей Советского Союза. Она добилась небывалых высот в профессии, но бросила все ради мужчины.

1/6 Татьяна Чапыгина — одна из самых знаменитых моделей Советского Союза. Она добилась небывалых высот в профессии, но бросила все ради мужчины.

Татьяна Чапыгина — одна из самых знаменитых моделей Советского Союза. Она добилась небывалых высот в профессии, но бросила все ради мужчины.

Девушки, обладающие такой безупречной, классической красотой, как Татьяна Чапыгина, обычно мечтают стать актрисами или моделями. А вот маленькая Таня хотела быть врачом. Правда, одного посещения операционной хватило для того, чтобы девушка поняла: оперировать — не ее. И пошла работать медсестрой на санэпидстанцию. Среди других девушек она сильно выделялась своей царственной внешностью, но сама этого не видела. Медсестра — так медсестра.

Три показа в день плюс выезды на заводы

И все же судьба вывела ее на другую дорогу. Однажды 23-летнюю Татьяну позвала на кастинг в Дом моделей подруга — просто за компанию. Как это часто бывает, заметили не подругу, а «случайную» гостью. Татьяна очень понравилась Вячеславу Зайцеву , он предложил ей работу и она, подумав, согласилась.

Если кто-то думает, что модели просто ходят по подиуму и получают за это огромные деньги, то это ошибка. Даже топ-модели должны очень много трудиться, чтобы получать достойные деньги: только люди, знакомые с этим бизнесом изнутри, понимают, сколько пота и слез проливают эти девушки, добиваясь идеальной «картинки».

По мнению Татьяны Чапыгиной, задача модели — не просто демонстрировать одежду, а «нести моду в народ», учить людей, как одеваться, как подчеркивать свою внешность и выглядеть привлекательно. Ежедневно манекенщицы участвовали в трех показах, которые проводились в Доме моделей, но на этом работа не заканчивалась: по вечерам они демонстрировали одежду на заводах, фабриках, в институтах, больницах…

График получался изнурительным, а получали за работу модели не так уж много. Да и советское общество относилось к далеко не так уважительно, как к учителям, врачам и рабочим. Профессия манекенщицы считалась несерьезной и легкомысленной.

Как моделям приходилось одеваться в спецовки и ватники

Помимо элегантных нарядов, девушкам приходилось демонстрировать и рабочую, и повседневную одежду. Как вспоминала Чапыгина, выходить на подиум в рабочем халате, комбинезоне, брезентовых штанах или ватнике никто не любил: как ни старались модельеры придать этим вещам привлекательность, ватник оставался ватником, и девичья фигурка в таких «нарядах» выглядела не лучшим образом.

Но никто не отказывался: ведь Советский Союз называли страной победившего социализма, и наивысшей ценностью был признан труд на благо страны.

Вместо свиданий и вечеринок — крепкий сон и отказ от алкоголя

Конечно, Чапыгина, как и остальные модели, очень уставала, но ее красота нисколько не страдала от такого выматывающего графика. Как признавалась Татьяна, ее выручала привычка к размеренной жизни: она никогда не жертвовала даже часом сна ради вечеринки или свидания, а еще не любила алкоголь.

После работы в Доме моделей она возвращалась домой в восемь вечера, а в десять уже ложилась спать, так что наутро всегда выглядела свежей и отдохнувшей. Дисциплинированная девушка без вредных привычек быстро освоила все премудрости профессии, и скоро ее начали включать в списки советских манекенщиц для поездок за границу.

В приоритете — женщины «в теле»

Ее первой «загранкой» стала поездка в ГДР: там наши девушки демонстрировали одежду для жен советских офицеров, служивших вдали от родины.

По воспоминаниям Татьяны, тогда красивыми считались не чрезмерно худые девушки, а обладающие приятными изгибами, и самые продолжительные аплодисменты публики доставались моделям, которые демонстрировали наряды 52−54 размеров. Ведь почти все женщины в зале имели такие же параметры, и им приятно было, что для них шьют красивые вещи.

Контакты с иностранцами — под запретом!

За Германией последовали Мексика, США, а потом и Япония, которая произвела на Татьяну очень сильное впечатление: она смотрела на японцев, как на что-то экзотическое, и в то же время сама была для них такой же экзотикой, яркой заморской птицей в красивом оперении.

Несмотря на то, что наших манекенщиц всегда радушно принимали во всех странах, устраивали для них банкеты и приемы, девушкам были даны самые строгие указания: ни в коем случае не допускать личных знакомств! Конечно, этот запрет нарушался. Татьяна рассказывала, как в начале 80-х одна из ее подруг, находясь в Америке, позволила двум мужчинам проводить ее до дверей отеля. За этот «проступок» девушка была серьезно наказана.

Он покорил ее сердце умением готовить

А однажды и самой Татьяне пришлось нарушить инструкцию: уж очень понравился ей воспитанный и симпатичный австрийский бизнесмен, который начал за ней ухаживать, и она согласилась пойти с ним в кафе. Надо сказать, что дело происходило уже «на излете» существования СССР, и все запреты мало-помалу теряли свою актуальность.

Перестройка открыла многие двери и подарила людям новые возможности, за контакты с иностранцами уже никого не преследовали. Несмотря на это, Татьяна довольно долго держала обходительного бизнесмена на расстоянии, сомневаясь, стоит ли решаться на близкие отношения. Кто бы мог подумать, что решающим аргументом в пользу влюбленного австрийца станет его умение готовить!

Татьяна никогда не любила стоять у плиты, да и времени на готовку не было. А жених не уставал баловать красавицу вкуснейшими блюдами вроде запеченной свиной шеи. И Татьяна, наконец, согласилась выйти за него замуж. Ей было уже 35 лет, и, хотя ее карьера находилась на взлете, она решила уйти из модельного бизнеса и посвятить себя семье.

Домохозяйка? Нет, счастливая жена!

Ее избранник работал в Москве, так что никуда переезжать не пришлось. Это очень устраивало Татьяну, ведь в столице жила ее пожилая мама, и Тане хотелось быть рядом с ней. Молодожены поселились на Кутузовском проспекте, и Татьяна с удовольствием принялась обставлять квартиру. Мебель из лучших интерьерных салонов, картины и безделушки из антикварных магазинов и с блошиного рынка…

Поиск и покупка разных мелочей для дома доставляли ей огромное удовольствие. Как и разведение цветов — Татьяна быстро заставила все подоконники яркими растениями. Само собой, просто сидеть дома, даже с любимым и любящим мужем, ей было недостаточно. Поэтому Татьяна устроилась на работу в дорогой салон красоты — администратором, и ушла на пенсию совсем недавно.

Впрочем, затворницей Татьяна не стала. Она и сегодня не отказывается, когда ей предлагают сняться в рекламном ролике или телешоу. Сейчас одной из самых успешных моделей Советского Союза уже за 60, и некоторые СМИ предполагают, что она занялась написанием мемуаров: ей есть о чем вспомнить.