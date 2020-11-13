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Никому не нужен Рахат Лукумыч! Амаяк Акопян пожаловался на мизерную пенсию 

Eva.ru 4 часа назад
Акопян пожаловался на мизерную пенсию
Фото: Eva.ru
Обаятельного фокусника Рахат Лукумыча в 90-х знали и любили дети всей страны, а игравший его иллюзионист Амаяк Акопян был желанным гостем в каждом городе. Но сейчас финансовое положение артиста стало плачевным, в интервью он пожаловался на мизерную пенсию.
Амаяк Акопян в середине 90-х годов участвовал во множестве телешоу, а в программе «Спокойной ночи, малыши!» появлялся почти ежевечерне. Однако в последние годы слава иллюзиониста иссякла, он больше не гастролирует, не снимается на телевидении, а от посещения ток-шоу отказывается по моральным соображениям.
В интервью Амаяк признался, что его финансовое положение сейчас очень сложное, ведь артист живет только на пенсию в размере 19 тысяч рублей. Он считает, что про него забыли не только зрители, но и государство, ведь иллюзионисту не присудили наград или званий.

«Есть те, кто меня знают и помнят, есть те, кому я не интересен, а большинству просто не нужен. Пенсию назначили в 19 тысяч рублей, как хочешь, так и живи! Все еще как-то живу… Я стал очень закрытым и замкнутым!» — рассказал Амаяк.

Несколько лет назад он открыл школу юного волшебника, но денег на ее развитие не хватило, поэтому артист был вынужден уволить персонал и закрыть заведение. А в этом году Амаяка ждал еще один удар: у него скончалась мама.
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Люди , Амаяк Акопян
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