Акопян пожаловался на мизерную пенсию

Обаятельного фокусника Рахат Лукумыча в 90-х знали и любили дети всей страны, а игравший его иллюзионист Амаяк Акопян был желанным гостем в каждом городе. Но сейчас финансовое положение артиста стало плачевным, в интервью он пожаловался на мизерную пенсию.

Амаяк Акопян в середине 90-х годов участвовал во множестве телешоу, а в программе «Спокойной ночи, малыши!» появлялся почти ежевечерне. Однако в последние годы слава иллюзиониста иссякла, он больше не гастролирует, не снимается на телевидении, а от посещения ток-шоу отказывается по моральным соображениям.

В интервью Амаяк признался, что его финансовое положение сейчас очень сложное, ведь артист живет только на пенсию в размере 19 тысяч рублей. Он считает, что про него забыли не только зрители, но и государство, ведь иллюзионисту не присудили наград или званий.

«Есть те, кто меня знают и помнят, есть те, кому я не интересен, а большинству просто не нужен. Пенсию назначили в 19 тысяч рублей, как хочешь, так и живи! Все еще как-то живу… Я стал очень закрытым и замкнутым!» — рассказал Амаяк.

Несколько лет назад он открыл школу юного волшебника, но денег на ее развитие не хватило, поэтому артист был вынужден уволить персонал и закрыть заведение. А в этом году Амаяка ждал еще один удар: у него скончалась мама.