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Маргарита Назарова: трагедия советской укротительницы тигров 

Мария Грибова 9 часов назад
За всю свою жизнь Маргарита Назарова, одна из первых советских дрессировщиц, пережила множество трагических событий. «Рамблер» расскажет о легендарной укротительнице тигров подробнее.
Маргарита родилась в семье лесника и учительницы. Благодаря работе отца девочка ухаживала за довольно необычными питомцами, например, лягушкой и медвежонком. На тот момент она еще не думала о карьере укротительницы тигров, Маргарита занималась в балетном классе и мечтала стать танцовщицей.
В 15 лет, во время Великой Отечественной войны, Назарова попала в плен к фашистам, которые отправили ее работать служанкой в одну богатую немецкую семью. Спустя некоторое время хозяин дома, увидев танцевальные способности девушки, помог устроиться в местное кабаре.
После войны Маргарита вернулась на родину, и не стала бросать любимое дело. Она придумала акробатический танцевальный номер с собаками и лошадьми, и устроилась в коллектив «Цирк на сцене». Там же Назарова познакомилась со своим будущим супругом укротителем Константином Константиновским. Через некоторое время они вместе стали работать с хищными животными.
Через некоторое время к Маргарите пришел оглушительный успех благодаря участию в таких картинах, как «Укротительница тигров» и «Полосатый рейс». Однако после всех этих событий в жизни Назаровой началась череда несчастий.
Маргарита овдовела. По одной из версий, Константин скончался после того, как тигр нанес ему удар лапой по голове, а по другой версии, жизнь артиста оборвалась из-за опухоли мозга.
Через некоторое время Назарова сама стала жертвой тигра. Однажды один из хищников, не удержавшись на тумбе, в прыжке разодрал укротительнице голову. После этого артистка стала носить на голове бант, чтобы скрыть шрамы. Однако это украшение не пришлось по вкусу другому тигру. Одним взмахом лапы он разорвал Маргарите височную артерию. Назарову удалось спасти.
На склоне лет легендарная советская дрессировщица практически ни с кем не общалась, даже со своим сыном, который тоже стал укротителем, и уехал работать за границу. У Назаровой также развилась мания преследования, ей все время казалось, что за ней кто-то следит, поэтому она никому не открывала дверь.
Маргарита Назарова скончалась 25 октября 2005 года, в возрасте 79 лет. Она умерла в одиночестве и нищете.
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Люди , Видео , Маргарита Назарова
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