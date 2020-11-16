Балерина с Альцгеймером ожила, услышав музыку 

Смотрите ролик и узнайте, что музыка может оказывать на людей поистине возрождающее влияние. Героиня видео — балерина Марта Гонсалес, которая много лет жила с болезнью Альцгеймера. Как-то волонтёры включили музыкальный номер, в котором российская балерина Ульяна Лопаткина исполняла миниатюру «Умирающий лебедь». Услышав музыку Чайковского, Марта тоже начала повторять движения, которые сама делала на сцене сотни раз. Видео было опубликовано в память о Марте, которая ушла из жизни в прошлом году.
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