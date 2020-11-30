100-летний житель Китая раскрыл неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает издание India.

Чжан Кэминь рассказал, что смог прожить целый век благодаря сигаретам, алкоголю и вредной еде. По словам Кэминя, он никогда не переживал из-за неправильного питания и редко нервничал.

Спиртное и табак китаец назвал главной страстью в своей жизни. Вместе с тем мужчина признался, что после 90 лет ему пришлось сократить потребление спиртного, - он не хотел быть причиной происшествий на работе.

Курить пенсионер начал, когда ему было 20 лет. Вредная привычка помогала ему социализироваться. Кэминь по сей день выкуривает по пачке сигарет в день. Серьезных проблем со здоровьем у него нет, за исключением плохого слуха.

"Теперь я все никак не могу понять, курение и алкоголь - это добро или зло?",