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Странная история Доры Ратьен — любимой спортсменки Гитлера и… мужчины 

BigPicture.ru 3 часа назад
История любимицы Гитлера, которая была мужчиной
Фото: BigPicture.ru
В наши дни в большом спорте иногда возникают вопросы к спортсменкам, которых подозревают в том, что они мужчины. Современным ученым хорошо известно, что первичные, а иногда и вторичные половые признаки далеко не всегда точно определяют пол.
Но в начале 20 века в такие подробности никто не вдавался, поэтому Дора Ратьен — немецкая легкоатлетка и любимица фюрера, будучи интерсексом, максимально приближенным к мужчине, ставила мировые рекорды как женщина.
Немка Дора Ратьен оставила серьезный след в мировом спорте первой половины прошлого века. В 1936 году, на Олимпийских играх в Германии, она заняла четвертое место по прыжкам в высоту, а в 1938 году поставила мировой рекорд. Дора стала примером для всего немецкого народа и Адольф Гитлер называл ее своей любимой спортсменкой.
Фюрер неоднократно приводил Дору Ратьен в пример, как истинную представительницу арийской расы и любил разглагольствовать по этому поводу, доказывая превосходство немецких женщин над всеми другими. Гитлера ждал невероятный конфуз, когда выяснилось, что Дора совсем не женщина, а парень по имени Генрих. Но все по порядку.
Дора Ратьен родилась в 1918 году в немецком городе Бремен в очень бедной семье. Известно, что при рождении врачам не удалось определить пол ребенка, но родителям посоветовали воспитывать младенца как девочку. Отец Доры, Генрих Ратьен вспоминал, что акушерка сначала поздравила его с рождением сына, но уже через пять минут извинилась и сказала, что он стал отцом девочки.
Глядя на гениталии ребенка сложно было прийти к однозначному решению и у родителей были сомнения. Но затем они решили довериться опыту медиков и все же назвали ребенка Дорой и начали воспитывать как девочку. Ребенка одевали в платья и юбки, а когда пришло время — отдали в школу для девочек.
В 10 лет Дора начала понимать, что отличается от одноклассниц и начала задавать родителям вопросы. Ей не нравилось общаться с девчонками и носить косички, но отец с матерью были неумолимы. Поэтому юной Ратьен пришлось смириться со своей судьбой, по крайней мере, временно.
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В старших классах Дора, раздираемая сомнениями и противоречиями, нашла отдушину в спорте и начала серьезно заниматься легкой атлетикой. Она легко побеждала своих сверстниц и даже старших девочек в беге и прыжках, так как была физически сильнее их и обладала удивительной ловкостью.
Уже к 16 годам, в 1934, Ратьен выиграла чемпионат Нижней Саксонии по прыжкам в высоту и тем самым обратила на себя внимание тренеров, отбиравших атлетов для Олимпийских игр. В 1935 году стало совершенно ясно, что лучшей кандидатуры в женскую сборную не найти и Дору начали готовить к олимпийскому дебюту.
Если в спорте у Ратьен все складывалось просто отлично, то личная жизнь Доры походила на кошмар. У парней девушка с грубым голосом и неженскими чертами лица вызывала лишь насмешки, а на улице прохожие останавливались, чтобы ее рассмотреть. После полового созревания на лице и ногах спортсменки начали расти волосы и на борьбу с ними уходило немало сил и времени.
Кроме этого, у Доры полностью отсутствовала грудь, а первичные половые признаки, свойственные мужчинам, наоборот, стали очевидными. Перед каждой тренировкой или соревнованиями Ратьен тщательно маскировала свою принадлежность к мужскому полу и это давалось ей с каждым месяцем все труднее и труднее.
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В те времена спорт приносил совсем мало денег и Дора была вынуждена устроиться на табачную фабрику, совмещая работу и изнурительные тренировки. В 1936 году, перед самой Олимпиадой, Ратьен вызвали на сборы в Берлин, где она познакомилась с еще двумя атлетками — Гретель Бергманн и Эльфриде Каун. Девушки были старше Доры и у них уже были серьезные спортивные достижения, в том числе на международных соревнованиях.
Фавориткой команды считалась Бергманн, еврейка по национальности. Но никто не знал, что по замыслу нацистских пропагандистов она была всего лишь хитрой приманкой. Ее задача состояла в том, чтобы показать американской команде, что в Германии лояльно относятся к евреям и даже дают им выступать на Олимпиадах. В тот день, когда спортсмены из США выехали в Берлин, Гретель Бергманн сообщили, что она исключена из команды.
Гретель повезло — в 1937 году она эмигрировала в США и избежала ужасов Холокоста. Спустя много лет она рассказала прессе, как жила во время подготовки к Олимпиаде в одном гостиничном номере с Ратьен.

«Никогда, ни разу у меня не было никаких подозрений. Хотя в душе мы с другими девчонками задумывались, почему Дора ни разу не была с нами, не показывалась перед нами голой. Для девушки в 17 лет это как-то странно, быть такой застенчивой. Она старалась проскользнуть всегда в отдельную комнатку, где была ванна, и всегда закрывалась».

Несмотря на это, ни у Бергманн, ни у Каун не возникало даже мысли о том, что Дора не девушка. На Олимпийских играх Ратьен не стала лучшей, но показала себя очень хорошо, заняв почетное четвертое место. Спустя два года, в 1938 году, Дора Ратьен приняла участие в чемпионате в Вене, где заняла первое место и поставила мировой рекорд по прыжкам в высоту.
Но когда Дора возвращалась из Вены на родину, случилась беда. Проводник проявил похвальную бдительность и обратил внимание на странную, нескладную девушку с грубыми чертами лица, ехавшую в отдельном купе. Он подсмотрел, как пассажирка тайком бреется и в Магдебурге сообщил о своих наблюдениях полиции.
Представители власти заявились к Ратьен и потребовали предъявить документы. Паспорт Доры был в полном порядке, но ее внешний вид был настолько подозрителен, что Ратьен задержали. Офицера полиции смутили большие руки фроляйн, покрытые жесткими волосами и хриплый голос.
Когда Дору доставили в отделение полиции, она рассказала полиции, что официально признана женщиной, но в физиологическом плане ближе к мужчине и всегда хотела быть парнем. С подобным полиции Магдебурга сталкиваться не приходилось, поэтому для освидетельствования задержанной был приглашен врач.
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Медик осмотрел Дору Ратьен и признал, что она все же мужчина, хотя и с плохо сформировавшимися мужскими половыми органами. Разоблачение олимпийской чемпионки вызвало скандал и разбирательства по этому делу продолжались почти год. В 1939 году состоялся суд, на котором прокурор признал, что Ратьен не виновата, что ее воспитывали по ошибке как девочку и в том, что она выдавала себя за женщину после совершеннолетия нет корыстного умысла.
Доре Ратьен даже вернули ее спортивные награды, постановив, что они получены честным трудом. Но спортсменке было недостаточно оправдания — Ратьен больше нечего было скрывать и она хотела стать тем кем была всегда — мужчиной. В 1939 году Дора обратилась в полицию Бремена с заявлением о смене документов и изъявила желание стать Генрихом.
Желание Доры было полностью удовлетворено и так появился Генрих Ратьен. Из-за своей физиологической особенности новоиспеченный гражданин Рейха был непригоден к службе в армии и поэтому кровавая мясорубка Второй мировой обошла бывшую олимпийскую чемпионку стороной.
О дальнейшей жизни Генриха Ратьена информации очень мало. Известно, что он прожил всю жизнь в родном Бремене, где держал пивную, доставшуюся в наследство от отца. Семьи у него никогда не было, а общения с журналистами Генрих избегал. Поэтому о том, как прожил остаток жизни мужчина, некогда бывший любимой легкоатлеткой фюрера, никто не знает. Известно лишь то, что судьба отмерила Генриху 90 лет и умер он в своей постели от старости в 2008 году.
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