Мошенники притворяются врачами и «разводят» россиян 

Злоумышленники звонят россиянам под предлогом борьбы с пандемией и требуют сообщить свои персональные данные. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, мошенники представляются сотрудниками государственных структур или врачами и начинают выведывать у граждан их личную информацию. Требования объясняют новой формой отслеживания контактов.

Получив необходимую информацию, мошенники оформляют кредиты на доверчивых граждан. В подобной ситуации необходимо срочно обратиться в банк, а также написать соответствующее заявление в полицию.