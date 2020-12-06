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Мошенники притворяются врачами и «разводят» россиян 

Даня Виттиг 2 часа назад
Мошенники притворяются врачами и «разводят» россиян
Фото: Рамблер
Злоумышленники звонят россиянам под предлогом борьбы с пандемией и требуют сообщить свои персональные данные. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По словам адвоката бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаевой, мошенники представляются сотрудниками государственных структур или врачами и начинают выведывать у граждан их личную информацию. Требования объясняют новой формой отслеживания контактов.
Получив необходимую информацию, мошенники оформляют кредиты на доверчивых граждан. В подобной ситуации необходимо срочно обратиться в банк, а также написать соответствующее заявление в полицию.
Ранее "Рамблер" сообщал о способах защиты от онлайн-мошенников.
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