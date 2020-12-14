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Познер пояснил свои слова о неполноценности россиян 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
Познер пояснил свои слова о неполноценности россиян
Фото: Lenta.ru
Телеведущий и журналист Владимир Познер пояснил свои слова о неполноценности россиян в беседе с ТАСС.
По его мнению, гражданам России следует избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он отметил, что у россиян есть ощущение своего величия, и в то же время некоторые жители страны проявляют довольно подобострастное отношение к Западу.

«И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму», — сказал телеведущий.

Ранее Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. По его мнению, презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью. Журналист предположил, что если спросить у противников этих политических систем значение слов, они не смогут их объяснять.

«В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — подытожил журналист.

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Комментарии
Люди , Владимир Познер , ИТАР-ТАСС
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