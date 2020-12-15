Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Россиянин облил прилавок в кафе за просьбу надеть маску и попал на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
В Санкт-Петербурге мужчина устроил дебош в кафе и облил напитками прилавок за просьбу надеть маску. Об этом сообщила владелица сети заведений «Север Метрополь» Елена Шевченко на своей странице Facebook.
Действия россиянина попали на видео. На кадрах видно, что мужчина спустил маску на подбородок, после чего снял ее и убрал в карман. Какое-то время он ожидает, пока ему соберут заказ, и что-то говорит кассирам. Затем он разливает на прилавок принесенные ему напитки и уходит.
Шевченко объяснила, что работницы кафе попросили посетителя надеть маску в соответствии с требованием Роспотребнадзора, за несоблюдение которого заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток. Она добавила, что мужчине дали маску бесплатно.
Она отметила, что мужчина был в магазине с ребенком.
В конце ноября в Санкт-Петербурге россиянка без маски избила и оскорбила нецензурной бранью полицейского, который проверял соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В ее отношении завели уголовное дело.
Последние новости
Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США 31 регион России обьявил 31 декабря выходным 31 регион России обьявил 31 декабря выходным
Комментарии 3
Люди , Видео , Елена Шевченко , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
10 самых бесстрашных людей в мире
08:56
10 самых бесстрашных людей в мире
Люди
Сокровища, спрятанные у всех на виду
07:02
Сокровища, спрятанные у всех на виду
Вещи
Животные, которые совершили настоящий подвиг
10:08
Животные, которые совершили настоящий подвиг
Истории
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
00:26
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
Безумный мир
Милые животные, способные вас убить
10:04
Милые животные, способные вас убить
Истории
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
06:47
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Истории
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение