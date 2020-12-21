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Как дети миллионеров готовятся к Новому году 

BigPicture.ru 3 часа назад
Пока большинство из нас пытается найти более бюджетные варианты празднования Нового года в связи с кризисом во время пандемии, для юных богачей размах остается прежним. Наследники миллионеров не считают денег, покупая подарки в самых дорогих бутиках и автосалонах. Некоторые из них уже отправились на экзотические острова, чтобы отпраздновать зимние каникулы в тепле и роскоши. Смотрите, как золотая молодежь готовится к Новому году, дальше в нашем материале.
Зимние праздники на носу, и весь мир суетится в подготовке к встречи Нового года. Кризис во время пандемии заметно ударил по карману, и большинство людей подбирают более экономичные варианты праздничного меню и подарков для близких. Но это не касается молодых богачей, которые не привыкли считать деньги.
Наследники миллионеров тоже готовятся к праздникам, но отправляются за подарками не в магазины и супермаркеты, а в бутики и автосалоны. Золотая молодежь хвастает своей подготовкой к Новому году на странице Rich Kids of Instagram, вызывая зависть у пользователей соцсети.
Вот как юные богачи зажигают новогоднее настроение, делясь впечатляющими фотографиями гламура и роскоши.
Тем временем обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью в Инстаграме. Они создали в соцсети сообщество экономкласса Anti-Rich Kids of Instagram, где выставляют уморительные фотографии.
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