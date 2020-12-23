Папа Римский снова поставил лайк модели

Папа римский Франциск снова поставил лайк под фотографией обнаженной модели в Instagram. Об этом сообщает Daily Dot.

Понтифику понравился снимок девушки по имени Марго Фокс (Margot Foxx). По данным издания, она также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии. На фото, которое одобрил папа римский, не видно лица девушки, запечатлено лишь ее тело в откровенном купальнике.

После того, как в сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация. При этом аккаунт папы римского Франциска, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

В середине ноября сообщалось , что папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк с официального аккаунта папы римского исчез из-под записи.