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Папа римский снова поставил лайк под фото модели 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Папа римский снова поставил лайк под фото модели
Фото: globallookpress.com
Папа римский Франциск поставил лайк под откровенной фотографией модели Марго Фокс (Margot Foxx) в Instagram. На это обратили внимание журналисты Daily Dot.
Это уже второй раз, когда нескромные фото девушек оказываются оценены с официального аккаунта понтифика. В ноябре он поставил лайк бразильской модели Натальи Гариббото. В Ватикане рассказали, что аккаунтом руководит группа сотрудников.
На новом снимке модель Марго Фокс запечатлена в откровенном купальнике. Лица девушки не видно. После того, как в Сети заметили лайк священнослужителя, она закрыла свой профиль в Instagram, однако подтвердила, что фотография принадлежит ей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что папа римский "лайкнул" эффектную модель, и начался скандал.
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