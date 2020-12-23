Папа римский снова поставил лайк под фото модели 

Папа римский Франциск поставил лайк под откровенной фотографией модели Марго Фокс (Margot Foxx) в Instagram. На это обратили внимание журналисты Daily Dot.

Это уже второй раз, когда нескромные фото девушек оказываются оценены с официального аккаунта понтифика. В ноябре он поставил лайк бразильской модели Натальи Гариббото. В Ватикане рассказали, что аккаунтом руководит группа сотрудников.

На новом снимке модель Марго Фокс запечатлена в откровенном купальнике. Лица девушки не видно. После того, как в Сети заметили лайк священнослужителя, она закрыла свой профиль в Instagram, однако подтвердила, что фотография принадлежит ей.