Глава американской компании SpaceX Илон Маск, недавно ставший самым богатым человеком на планете, в Twitter на русском языке прокомментировал публикацию о советском конструкторе, Сергее Королеве, оценив его вклад в мировую космонавтику.
«Он был великолепен», — такой комментарий на русском оставил Маск в ответ на твит «Роскосмоса», посвященный 114-летию со дня рождения советского ученого.
Летом 2020 года Маск уже называл Королева «одним из лучших». Тогда ему ответил пользователь аккаунта Rogozin в Twitter, в настоящее время занимаемого гендиректором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным, написав, что Королев «был самым лучшим».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Маск стал самым богатым на земле.