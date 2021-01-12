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Илон Маск на русском языке высказался о космонавте Королеве 

Диана Товсепова 2 часа назад
Глава американской компании SpaceX Илон Маск, недавно ставший самым богатым человеком на планете, в Twitter на русском языке прокомментировал публикацию о советском конструкторе, Сергее Королеве, оценив его вклад в мировую космонавтику.

«Он был великолепен», — такой комментарий на русском оставил Маск в ответ на твит «Роскосмоса», посвященный 114-летию со дня рождения советского ученого.

Twitter
Летом 2020 года Маск уже называл Королева «одним из лучших». Тогда ему ответил пользователь аккаунта Rogozin в Twitter, в настоящее время занимаемого гендиректором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным, написав, что Королев «был самым лучшим».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Маск стал самым богатым на земле.
Люди , Видео , Дмитрий Рогозин , Сергей Королев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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