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Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России 

Lenta.ru 11 часов назад
Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России
Фото: Lenta.ru
Предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram делает его владельца Павла Дурова вторым богатейшим человеком России. Об этом свидетельствует оценка стоимости мессенджера потенциальными инвесторами, информацию о которой получило издание The Bell.
Из суммы, названной источниками, следует, что весь Telegram по состоянию на начало 2020 года стоит 30 миллиардов долларов. Дуров сразу же отказался продавать долю. Другие источники утверждают, что вместо этого он хочет получить кредит в размере миллиарда долларов, который позднее может быть конвертирован в акции в случае выхода на IPO.
Это первая оценка сервиса за последние годы. Сам Дуров в 2017 году рассказывал, что ему предлагали уступить контроль над Telegram за 3-5 миллиардов, но после этого стоимость сервиса оставалась загадкой.
С активами на 30 миллиардов долларов владельца Telergam опережает только глава «Норникеля» и холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 32,3 миллиарда долларов. У идущего третьим главы «Новатэка» Леонида Михельсона 27,4 миллиарда.
Аудитория Telegram в начале года превысила 500 миллионов активных пользователей. Резкий рост числа пользователей эксперты связывают с двумя факторами. Во-первых, это обновление политики конфиденциальности WhatsApp, который теперь обязан делиться данными с Facebook, а во-вторых, блокировка президента США Дональда Трампа и его сторонников в Twitter.
Telegram объединяет в себе функционал сервисов. Он позволяет как обмениваться личными сообщениями, так и вести публичные каналы. Последней функцией начали пользоваться главы государств и премьер-министры стран мира. Сам Дуров называет процесс «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества».
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Комментарии 7
Люди , Леонид Михельсон , Владимир Потанин , Павел Дуров , Дональд Трамп , Новатэк , Норникель
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