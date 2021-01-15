Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России 

Предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram делает его владельца Павла Дурова вторым богатейшим человеком России. Об этом свидетельствует оценка стоимости мессенджера потенциальными инвесторами, информацию о которой получило издание The Bell.

Из суммы, названной источниками, следует, что весь Telegram по состоянию на начало 2020 года стоит 30 миллиардов долларов. Дуров сразу же отказался продавать долю. Другие источники утверждают, что вместо этого он хочет получить кредит в размере миллиарда долларов, который позднее может быть конвертирован в акции в случае выхода на IPO.

Это первая оценка сервиса за последние годы. Сам Дуров в 2017 году рассказывал, что ему предлагали уступить контроль над Telegram за 3-5 миллиардов, но после этого стоимость сервиса оставалась загадкой.

Аудитория Telegram в начале года превысила 500 миллионов активных пользователей. Резкий рост числа пользователей эксперты связывают с двумя факторами. Во-первых, это обновление политики конфиденциальности WhatsApp , который теперь обязан делиться данными с Facebook, а во-вторых, блокировка президента США Дональда Трампа и его сторонников в Twitter.