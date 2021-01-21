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Британское похмелье в фотографиях, присланных на конкурс 

BigPicture.ru 42 минуты назад
Знакомо ли вам такое состояние, как похмелье? Кажется, каждый хотя бы раз в жизни испытывал симптомы этого «заболевания», в развитии которого всегда виноваты мы сами. И хоть многие стремятся подать похмелье как исконно русский вид постпраздничной медитации, явление это интернациональное. В Великобритании даже прошел конкурс фото с самыми разрушительными и безысходными похмельями.
Не ждите от прожженых капиталистов трепетного отношения к похмелью — это вам не Россия. Ничего святого — конкурс проводился не просто так, и не с целью собрать средства на «лечение» раскалывающихся голов, а в рекламных целях. Его организатор и спонсор бренд Survivor, один из наиболее известных продуктов которого — пищевая добавка, облегчающая похмелье.
Посмотрите на этих жителей Великобритании, страдающих после возлияний — это жалкое и в то же время величественное зрелище. На конкурс прислали более 2 000 фотографий, среди которых есть как настоящие шедевры в стиле «случайного ренессанса», так и по-настоящему отвратительные кадры.
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