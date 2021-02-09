5 самых успешных полководцев Красной Армии

Выбор лучших всегда носит элемент субъективности и может быть оспорен. Но редко какой, даже лучший полководец в истории, избежал неудач. А успех военачальника это не всегда одни лишь победы, это ещё и карьера. Звание маршала в РККА просто так не давали.

Михаил Васильевич Фрунзе

Из тех, кого мы здесь опишем, он — единственный, кто пришёл на военные посты не из царской армии, а из революционной борьбы, с царской каторги. Организаторские способности Фрунзе ярко раскрылись на посту военного руководителя. 31 января 1919 года он был назначен командующим 4-й армией, действовавшей против войск Колчака в западных казахстанских степях. В мае 1919 года Фрунзе объединил командование Южной группой Восточного фронта, и под его руководством армии Колчака, наступавшие на Самару, были разгромлены. Этот момент знаменовал коренной перелом хода войны с Колчаком. Войска под руководством Фрунзе очистили от противника Южный Урал.

В июле 1919 года Фрунзе стал командующим Восточным фронтом, а в августе возглавил Туркестанский фронт. Здесь он провёл серию операций, в ходе которых не только восстановил связь советской России с Туркестанской советской республикой, но и завершил покорение Средней Азии, заняв в сентябре 1920 года автономный Бухарский эмират и провозгласив в нём советскую республику. Осенью того же года под руководством Фрунзе были окончательно разгромлены армии Врангеля в Крыму.

Фрунзе не знал поражений как военачальник. Штатский человек, он не только освоил практику войны, но и стал видным советским военным теоретиком.

Тухачевский как командующий фронтом потерпел серию крупных поражений от поляков в августе-сентябре 1920 г. Тем не менее, он стал одним из самых успешных военачальников гражданской войны. Подпоручик из дворян, за полгода заслужил пять наград за храбрость, в 1915 году, тяжело раненый, попал в немецкий плен, откуда с пятой попытки сумел бежать. В июне 1918 г. был назначен командующим 1-й армией Восточного фронта.

Тухачевский неоднократно терпел поражения от белых, но умел и одерживать победы. У него сложились хорошие отношения с Троцким, который всегда видел в Тухачевском свою надёжную опору в армии. В сентябре 1918 года Тухачевский провёл успешную операцию по взятию Симбирска — родного города Ленина. Лучше всего проявил себя Тухачевский, командуя летом 1919 года 5-й армией на Восточном фронте. Под его руководством красные провели Златоустовскую и Челябинскую операции и преодолели Уральский хребет.

Тухачевский умело массировал силы на направлении главного удара, видя в этом ключ к победе. В феврале-марте 1920 года в ранге командующего Кавказским фронтом довершил разгром войск Деникина на Северном Кавказе, а потом командовал Западным фронтом против поляков, где сначала одержал решительную победу в Белоруссии, но после потерпел поражение под Варшавой.

В 1921 году руководил подавлением Кронштадтского восстания моряков и Тамбовского восстания крестьян, лично отдавал приказы на применение химического оружия, сожжение деревень и расстрелы заложников. Как свидетельствовал один из знавших его, «он не был жестоким — он просто не имел жалости».

Прославился командованием знаменитой Первой конной армией и тоже не избежал серьёзных неудач. Во время Первой мировой войны унтер-офицер Будённый стал полным Георгиевским кавалером. Последовательно командовал полком, бригадой и дивизией красной конницы на Донском фронте. Летом 1919 года дивизия Будённого была развёрнута в корпус, командиром которого он и стал. В октябре 1919 года, когда сложилась угрожающая для Советской республики обстановка на Южном фронте, корпус Будённого сыграл важную роль в разгроме белоказачьих войск Мамонтова и Шкуро под Воронежем.

В ноябре 1919 года корпус Будённого был преобразован в 1-ю конную армию, ставшую главной ударной силой РККА в маневренной войне. Армия одержала важные победы над белыми, в январе 1920 года ворвалась в Ростов, однако вскоре потерпела поражение от белой конницы генералов Топоркова и Павлова. Ещё одно поражение Будённый потерпел в феврале в Егорлыкском сражении. Тем не менее они не предотвратили разгром войск Деникина на Северном Кавказе, а вокруг Будённого уже тогда сложился ореол легенды. Не потускнел он и после того, как в августе 1920 года Первая Конная потерпела у Замостья жестокое поражение от поляков, попала в окружение и чудом из него вырвалась.

Василий Константинович Блюхер

Начав по мобилизации в августе 1914 года службу рядовым и дослужившись до младшего унтер-офицера, однофамилец знаменитого прусского фельдмаршала был в 1916 году комиссован после ранения и, работая на заводе, вступил в партию большевиков. Такой человек был ценным кадром для Красной армии. Ещё зимой 1917/18 г. он участвовал в подавлении мятежа казачьего атамана Дутова на Южном Урале. Летом 1918 года, с активизацией гражданской войны, Блюхер оказался в тылу врага.

Славу Блюхеру принёс тысячевёрстный рейд его партизанского отряда по белым тылам на Урале в августе-сентябре 1918 года. За этот поход Блюхер первым в РККА получил орден Красного знамени. Его военный талант раскрылся на посту начальника 51-й стрелковой дивизии, во главе которой он воевал против Колчака, пройдя путь от Тюмени до Байкала. Этой же частью Блюхер командовал и во время ликвидации войск Врангеля в Крыму. 51-я дивизия взяла Перекоп, перейдя частью сил через Сиваш, и обеспечила успех всей операции.

Тем не менее Блюхер получил незавидное назначение на далёкую окраину — в июне 1921 года он стал военным министром буферной Дальневосточной республики. Успешно проведя в феврале 1922 года легендарную Волочаевскую операцию, он был отозван в Москву.

Василий Иванович Шорин

Полковник царской армии мало известен, наверное, потому, что вскоре после окончания гражданской войны оставил ряды РККА по возрасту. Это, впрочем, не спасло его в 1938 году от расстрела. После Октябрьской революции, когда большевики экспериментировали с выборностью военачальников, стал одним из тех популярных офицеров, кого солдаты избрали своим командиром. В сентябре 1918 года был назначен командующим 2-й армией на Восточном фронте после того, как она была совершенно дезорганизована Ижевско-Воткинским восстанием в её тылу, и за короткий срок привёл её в боеспособное состояние.

Неудачно руководил действиями армии во время зимнего наступления Колчака на Пермь, но весной 1919 года, на посту командующего Северной группой войск Восточного фронта, провёл успешные наступательные операции под Пермью и Екатеринбургом, завершившиеся разгромом основных сил Колчака и занятием Урала. В 1921 году руководил подавлением крестьянских восстаний в Западной Сибири.

Венцом его военной карьеры стало командование Туркестанским фронтом в 1922 году. Под его руководством летом того же года были разгромлены основные силы басмачей в Восточной Бухаре (Таджикистане). В ходе их был уничтожен предводитель басмаческих банд, бывший военный министр османской Турции Энвер-паша.