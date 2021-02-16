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Люди, испортившие свою внешность в погоне за идеалами красоты 

Диана Товсепова 4 часа назад
21-век полностью изменил представления о красоте, а возможности современной медицине сделали возможным то, что еще 20 лет назад казалось фантастикой. Так, в мировых столицах едва ли не половина женщин пользуется "уколами красоты" или хотя бы раз прибегала к помощи пластических хирургов. Говорят, сейчас любую внешность можно подогнать под стандарты идеального лица.
Однако, среди массы удачных преображений, есть те, кто сделал только хуже. Эти люди или попали в руки недобросовестных хирургов и косметологов, или сами не смогли вовремя остановиться. На их примере можно увидеть, что вмешательства в натуральную красоту могут плачевно закончиться.
"Рамблер" понаблюдал какие дикие "преображения" шумно обсуждаются в Сети.
Видео дня. Изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
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