21-век полностью изменил представления о красоте, а возможности современной медицине сделали возможным то, что еще 20 лет назад казалось фантастикой. Так, в мировых столицах едва ли не половина женщин пользуется "уколами красоты" или хотя бы раз прибегала к помощи пластических хирургов. Говорят, сейчас любую внешность можно подогнать под стандарты идеального лица.

Однако, среди массы удачных преображений, есть те, кто сделал только хуже. Эти люди или попали в руки недобросовестных хирургов и косметологов, или сами не смогли вовремя остановиться. На их примере можно увидеть, что вмешательства в натуральную красоту могут плачевно закончиться.

"Рамблер" понаблюдал какие дикие "преображения" шумно обсуждаются в Сети.