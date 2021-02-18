Григорий Котовский: главные тайны биографии бессарабского «Робин Гуда» 

Одни называли его Гришкой-Котом, другие — Робином Гудом. Ещё при жизни Котовский стал легендой, его смерть только добавила вопросов.

Смерть помещика

Котовский родился в 1881 году в дворянской семье. Родители его были не богаты, мать умерла, когда Грише было всего два года. Он не закончил ремесленное училище, бросил сельскохозяйственную школу и работал практикантом в имении князя Кантакузина. Отсюда и начались славные дни Гришки-Кота.

В молодого управляющего влюбилась княгиня, муж, узнав об этом, высек Гришку и выкинул в поле. Недолго думая, оскорбленный Котовский убил помещика, а сам скрылся в лесу, где собрал банду из 12 человек. Слава гремела — Котовского боялась вся Бессарабия, газеты писали о нем, называя очередным Дубровским.

Есть же где-то у Пушкина: «Грабительства одно другого замечательнее, следуют одно за другим. Начальник шайки славится умом, отважностью и каким-то великодушием…».

Великодушие Григория Котовского , в итоге, при всей палитре личных качеств, стало основным для народной аудитории, создав Коту ореол Робина Гуда. Впрочем, для того самого «народа» Григорий часто являлся «благодетелем».

Так, Котовский и его 12 сподвижников спасли гонимых в Кишинёвскую тюрьму арестованных за аграрные беспорядки крестьян. Спасали громко, один из конвойных оставил расписку: «Освободил арестованных Григорий Котовский».

Женщина и хлеб

Котовскому пришлось побывать в местах лишения свободы дважды. И дважды бежать на волю. В первый раз Григорию помогли женщина и хлеб. Жена одного из начальников Кишиневской тюрьмы, навещавшая героя на покое, передала Котовскому буханку и курево, иными словами, опиум, браунинг, веревку и пилку. Гришка выбрался, правда, гулял меньше месяца. Затем отправился в Сибирь на 10 лет. Через два года Григорий бежал.

Пока Котовский бегал, миф о его благородстве крепчал. Говорили, что при налете на квартиру одного из владельцев банка, Котовский потребовал с супруги предпринимателя жемчужное колье. Госпожа Черкес не растерялась и, снимая драгоценности, разорвала нить. Котовский жемчуг поднимать не стал, улыбнулся женской находчивости.

Управленец

У Григория Котовского, определённо, была административная жилка, и если бы не любовная авантюра с княгиней Кантакузиной, быть Коту не красным командиром, а врагом пролетариата. Котовскому нравилось управлять: после очередного побега, завладев чужим паспортом, Котовский вновь служил управляющим большого имения. Была у Котовского еще одна слабость — хотелось известности.

Дав какому-то погорельцу денег, управляющий сообщил: «Стройся заново. Да брось благодарить, Котовского не благодарят».

Женщина и писатель

В 1916 году Котовскому вынесли смертный приговор. Военно-полевой суд сошелся на том, что революции в поступках Котовского не было, осудили его как бандита-дворянина. Спасли бессарабского Робина Гуда женщина и писатель.

О генеральше Щербаковой ничего не известно, а дружба между писателем Федоровым и Котовским продолжалась еще долго. Революция даровала Котовскому свободу. Где-то в Одессе он прошел военную подготовку, а потом забрался в Румынию. Называя себя исключительно анархистом, Григорий самостоятельно формировал кавалерийские полки.

Полки Котовского формировались из близких по духу ранее. Бывший уголовник, говорят, служил храбро, получил два наградных креста, слыл милосердным — его любили евреи и пять тысяч спасенных белых офицеров.

Три грузовика

Будучи при крестах, в зените славы, готовя вступление красной армии в Одессу, Гришка, переодевшись в полковника, вывез из подвала государственного банка драгоценности. Для освобождения помещения ему потребовалось три грузовика. Впрочем, этот подвиг Григория Ивановича не разрушил его воинской карьеры.

Заступничество

До 1920 года Котовский был беспартийным. 1920 год свел теперь уже командира красной армии Котовского и писателя Федорова на просторах Одессы. Сын писателя оказался в ЧК. Просить за белого офицера было рискованно даже для Котовского. Григорий Иванович требовал и требовал настойчиво.

Федорова-младшего выпустили, а Котовский заслужил очередной «венец» славы. Чуть позже Котовский в очередной раз обыграл смерть, оправившись после тяжелой контузии. Врачи боялись за интеллект, интеллект сохранился, а командир вышел из больницы уже через месяц.

Смерть и дочь

Котовскому сопутствовала удача — наркомвоенмор Фрунзе готовился сделать Гришку своим заместителем. Обманула удача красного командира единожды, но с чрезвычайным фатализмом. 6 августа 1925 года в совхозе Чебанка Григорий Котовский был застрелен Мейером (Майорчик).

Разговоров об убийстве было множество. Говорили, что Майорчик, влюбленный в Ольгу Котовскую, устранил друга, говорили — убили по приказу «сверху». Смерть командира породила уйму слухов, не заслоняя, тем не менее, посмертную удачливость Гришки Кота. 11 августа 1925 года у Григория Котовского родилась дочь.