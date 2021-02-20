Черный Георгин: убийство, которое потрясло весь мир

Ее звали Элизабет Шорт , и она была удивительно красивой: алебастровая кожа, черные волосы, голубые глаза, точеные скулы. Как многие девушки того времени, Элизабет мечтала стать звездой Голливуда. Но ее мечтам не суждено было осуществиться. Потому что кто-то взял и разрезал ее пополам.

15 января 1947 года полиция немедленно выехала на тревожный звонок. По телефону женщина сообщила, что обнаружила на пустом земельном участке Лос-Анджелеса жуткий изуродованный труп незнакомки.

Когда полиция прибыла на место обнаружения убитой, они не поверили своим глазам: хотя то, что убийца сделал с телом, было немыслимо и тело было аккуратно разрезано пополам, крови не было.

Жертву этого ужасного происшествия за былую красоту прозвали Черный Георгин, и этому убийству суждено было стать одним из самых загадочных преступлений в США.

Детали убийства

Элизабет лежала на спине, руки были подняты вверх, ноги широко разведены. Кусок плоти был срезан с ее ноги и приделан к гениталиям. Убийца недавно вымыл ей волосы, так что даже на момент обнаружения тела они были еще влажными.

Все тело было покрыто синяками и кровоподтеками, местами плоть была срезана, а рот — рассечен от уха до уха. Вокруг запястий и щиколоток остались следы веревки. Но самым страшным, пожалуй, было то, что тело было аккуратно разрезано пополам — линия раздела проходила прямо над ее талией. Причиной смерти коронеры назвали «инфаркт и шок, вызванный сотрясением мозга, и резаные раны на лице», на теле буквально не оставалось живого места.

Аутопсия также показала, что большая часть ран была нанесена до смерти жертвы, а в ее желудке обнаружились следы фекалий. И, возможно, на момент, когда убийца начал разрезать ее пополам, девушка все еще была жива. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы выяснить имя убитой. Ее звали Элизабет Шорт, и ей было всего 22 года.

Кто такая Элизабет Шорт?

Невзирая на ужасающую смерть, жизнь Элизабет тоже не баловала. Природа подарила ей яркую, запоминающуюся внешность — она чем-то напоминала фарфоровую куклу с идеальными чертами лица и голубыми глазами. Но ее любимым цветом был черный: она носила черные платья, джинсы, даже белье и чулки. Впрочем, свое прозвище Элизабет получила уже после смерти.

Элизабет выросла в неполной семье — ее родители развелись, когда ей было только шесть лет, и ее мать вынуждена была искать способы позаботиться о четырех маленьких детях в разгар Великой Депрессии в одиночку.

В семнадцать лет Элизабет покинула семью и отправилась искать лучшей жизни в Майами. Устроившись официанткой в кафе, девушка безумно влюбилась в военного. Может быть, у пары все сложилось бы хорошо, но мужчина отправился на войну. Элизабет поклялась ждать его и честно держала слово. Она надеялась выйти за него замуж, но судьба приготовила для нее что-то другое.

Так, вскоре Элизабет получила телеграмму, где говорилось, что ее любимый погиб на поле боя. Элизабет была безутешна. Она стала пить и отдаваться любому мужчине, кто предложит ей выпивку и горячий ужин. За развратное поведение ее задержала полиция и поездом отправила в родной город.

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У Элизабет не было никакого желания возвращаться домой. Она сошла с поезда и отравилась в ближайший городок с твердым намерением начать новую жизнь. И она почти преуспела — снова влюбившись в майора авиации — Мэтта Гордона

История повторяется. Мэтт вынужден отправиться на войну, а Элизабет обещает его ждать. Надеясь, что в этот раз все будет по‑другому, а когда Мэтт вернется домой, они поженятся. Элизабет ждала два года, пока в августе 1946-го в ее дверь не постучал почтальон, который принес телеграмму от матери ее возлюбленного.

Там говорилось следующее: «Получили извещение от военного департамента. Мой сын Мэтт убит в авиакатастрофе».

Можно только представить себе, как эти слова отозвались в сердце Элизабет. Все надежды, все картинки счастливой жизни рухнули. Снова. Элизабет сложила свои вещи и снова сорвалась с места. На этот раз ее целью была не новая влюбленность. Она метила в Голливуд.

Пункт назначения — Голливуд

В те годы не такой уж редкостью были девушки, переполненные надеждами стать актрисами. Элизабет не гнушалась короткими любовными интрижками — в этот раз она планировала найти мужчину, который откроет для нее мир славы и кино.

Последний раз Элизабет видели в лобби отеля Билтмор. Там она назначила встречу со своей сестрой, но там же следы девушки и обрываются. Возможно, именно там она встретила своего убийцу. То, что сделали журналисты, было ужасно. В попытке узнать о жертве как можно больше, представители СМИ позвонили матери Элизабет, соврав, что та выиграла конкурс красоты и они хотели бы знать о ее дочери больше. Только после того как обрадованная до слез мать выложила историю своей дочери, ей сообщили, что вообще-то девушка мертва.

Реакция общественности

Девять дней спустя кто-то отправил в редакцию журнала Exam­in­er посылку, где лежали документы Элизабет: свидетельство о рождении, карта