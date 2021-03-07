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Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о жизни
Фото: Lenta.ru
Жительница Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о произошедших в ее жизни изменениях. Ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что президент так и не перезвонил ей. У нее появились после обращения поклонники, но никто не смог «покорить сердце» Шиловой.
Российского лидера она назвала волевым и сильным. Россиянка добавила, что на протяжении многих лет восхищается им.
Шилова предложила Путину жениться на ней в марте прошлого года, когда он приезжал в Иваново и разговаривал с местными жителями. В какой-то момент женщина громко, чтобы все слышали, попросила взять ее в жены. Президент России недолго поговорил с ней, а позже заявил, что россиянка станет знаменитостью, так как данный инцидент произошел при журналистах.
Позже стало известно о записке, переданной российскому лидеру вместе с ее фотографиями.

«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (вероятно, высшее образование — прим. "Ленты.ру"), мне 28 лет, без детей и материальных проблем»,

— говорилось в послании.
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Люди , Юлия Шилова , Владимир Путин , РИА Новости , Lenta.ru
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