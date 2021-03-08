Аркадий Гайдар: в каких военных преступлениях обвиняют детского писателя 

О том, что прекрасный детский писатель Аркадий Гайдар , уже в шестнадцать лет сражавшийся с белополяками, совершал преступления, стало известно после выхода повести Владимира Солоухина «Соленое озеро» в 1994 году.

В 2004 году литературовед М. Золотоносов поставил общественность в известность, что писатель был душевно болен. Якобы после всего, совершенного в юности, он испытывал невыносимые душевные страдания, которые привели его к психиатрам.

Каким же он был в жизни?

Безусловно, он был легендой. Родился Аркаша Голиков в Курской губернии. Уже в 13 лет стал рассыльным у большевиков, через год вступил дружину Арзамаса, через полгода стал работать в редакции газеты «Молот», а еще через несколько месяцев — его приняли в РКП (б) и дали должность — начальник железнодорожной охраны.

Окончив курсы комсостава Красной армии, Голиков дрался с контрой на Украине, защищал Киев от Петлюры, воевал с белополяками, получил ранение и контузию. [С-BLOCK]

Карьера его оказалась стремительна: в феврале 1921 года — командир полка в Воронеже, в июне — уже командир Пятьдесят восьмого Нижегородского полка (Тамбовщина). В начале 1922 года по указанию ЧОН Голиков приехал на берега Енисея.

Так ретивый юноша оказался в Хакасии, и здесь с ним произошли события, которые перевернули всю жизнь. В советское время этот период в жизни Гайдара героизировали. Как же! Семнадцатилетний командир расправился со знаменитым атаманом Соловьевым. Честь и слава!

Но в последнее время открылись факты, которые заставляют задуматься о том, кем в то время был писатель. Даже в советское время не отрицали, что Голикова из Хакасии отозвали из-за расстрела пленённых белобандитов.

Но был ли он карателем?

Писатель Солоухин обвинил писателя Гайдара в казнях десятков хакасов, в утоплениях и даже в том, что его бойцы пировали на телах людей, которых собирались казнить.

Несомненно, красный бандитизм во время Гражданской существовал, и его жертвами становились зажиточные соседи по селу, интеллигенция. Под угрозой расправы красные экспроприировали у местных лошадей, продовольствие, деньги. Бывали и пьянство, и разборки. 7 ноября 1920-го года в Канском уезде коммунисты расстреляли 42 «контрреволюционера» — работников кооперативов и местную интеллигенцию. 14 января 1921 года в Новосёлово милиционеры убили уполномоченного райпродкома Р. Фангора и семью священника Попова с детьми. Тела были сброшены в полынью. В октябре 1920 года под Минусинском бойцы РККА застрелили шесть работников райпродкома. В Канске были убиты 20 человек: крестьяне, служащие кооператива, священник, агроном и даже учитель. Это продолжалось вплоть до 1930 года и вызывало ответную реакцию населения.

Но Голиков не имел отношения к этим убийствам. Согласно архивным документам, на которые ссылается историк Александр Шекшеев, он находился в Хакасии с февраля по сентябрь 1922 года. 29 марта он принял командование, но уже 10 июня его сняли с должности из-за «травматического невроза» и отправили в штаб ЧОН. 18 ноября он отбыл в отпуск.

Все это время Голиков гонялся по тайге за бандитами. Согласно отчетам комиссии, которая проверяла его деятельность, молодой командир больше «стрелял по белкам». В его действиях не было оперативности, а часто — смысла. На замечания товарищей он угрожал арестом и расстрелом. Нет, он не был ангелом: известно, что в июне 1922 года командир юный командир расстрелял пленных бандитов, а тела приказал бросить в воду. На него было даже заведено дело в ГПУ.

С появлением семнадцатилетнего комбата в среде ЧОН участились случаи жестокостей, краж и грабежей. Двое местных были расстреляны «за связи с бандитами». Секретарь сельсовета Сулеков был ранен Аркадием при побеге и сгинул в реке. Только в мае 1922 года Аркадий лично принимал участие в расстреле пятерых местных.

После расследования его деятельности ГПУ комбат Голиков был отстранен от должности. На два года ему запретили занимать руководящие посты. Дали год на восстановление нервной системы. Но руководить Голиков и не рвался.

Начиная с 1922 года он не мене десяти раз лежал в больницах, страдал депрессиями и запоями. Даже «Мальчиш-Кибальчиш» был написан в хабаровской больнице.

Зато он начал писать. В 1925 году вышла повесть «Р. В. С.». Дальше были написаны «Шкoлa», «Чeтвeртый блиндaж», «Дaльниe стрaны», «Вoeннaя тaйнa», «Судьбa бaрaбaнщикa», «Тимур и eгo кoмaндa», «Гoрячий кaмeнь»…

Так Голиков стал Гайдаром. Он никогда не был счастлив и признавался, что постоянно думает о людях, убитых им в юности. До самой смерти он оставался неприкаянным, не имея угла, скитаясь по домам творчества, пионерским лагерями и квартирам друзей.

После начала войны с немцами просился на фронт. Не взяли. Пришлось ехать военкором. В немецком тылу показал себя героем — вынес из боя комбата Прудникова, организовывал сопротивление, благодаря ему, из окружения вышли более трехсот бойцов.

Осенью 1941 года военкор «Комсомолки» Аркадий Гайдар попал в окружение и погиб, прикрывая отход товарищей за станковым пулеметом. Его наградили двумя орденами: Знак Почета и орден Отечественной войны Первой степени.

Он не был хорошим или плохим, он был сыном своего времени, подростком, оказавшемся в нечеловеческих условиях Гражданской войны. А еще он был совестливым человеком, способным на покаяние, и прекрасным, талантливым писателем, став в нашей стране основоположником детской литературы.