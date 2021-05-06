Почему убеждение о том, что "женщины живут дольше мужчин" - миф

Большинство людей привыкли считать, что женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. Однако это убеждение всего лишь распространенный миф. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

По мнению ученых, одна из главных причин возникновения популярного заблуждения - неправильная формулировка. На самом деле, это не женщины живут дольше, а мужчины умирают раньше положенного.

В жизни мужчин существует четыре периода повышенного риска. Первый - спустя 2-3 недели после зачатия. В это время, как правило, происходит некое тестирование получившейся генной комбинации. А затем выбраковывается примерно каждая десятая яйцеклетка, оплодотворенная сперматозоидом с Y-хромосомой, поскольку именно будущие мужские зародыши чаще всего несут нежизнеспособные мутации.

Второй период - с рождения до пяти лет. В этот промежуток времени наблюдается повышенная смертность среди мальчиков. Третий период - от 17 до 25 лет. В это время молодые люди в несколько раз чаще девушек становятся жертвами несчастных случаев, убийств, драк и военных столкновений.

Самый опасный пик, по мнению исследователей, - период от 36 до 50 лет. С одной стороны, в этом возрасте мужчины находятся в полном расцвете сил. С другой, именно в этом промежутке многие из них погибают вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Их сверстницы находятся под защитой эстрогена - гормона, оберегающего сосуды и препятствующего образованию бляшек на их стенках. Мужчинам организм не оказывает такую помощь, из-за чего они чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами.