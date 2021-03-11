Что творили самые жестокие помещики в истории России 

Просвещенные дворяне, занимавшиеся искусствами и наукой — мы много знаем о них. Но что нам известно о людях, которые обеспечивали беззаботную жизнь аристократов. Крепостные крестьяне. Как они жили и что делали с ними владельцы? Давайте посмотрим.

Личная зависимость крестьянина от помещика — так можно охарактеризовать крепостное право. Фактически завуалированное рабство с некоторыми оговорками. Но и эти небольшие ограничения никто не исполнял. Элементы крепостного права существовали очень давно, но окончательно оно было оформлено Соборным уложением 1649 года. С того времени дворяне-землевладельцы получили почти неограниченную власть над крестьянами. В дальнейшем его положения лишь ужесточались, и полного расцвета власть помещиков над своими людьми достигла в конце XVII начале XIX века.

Землевладельцы могли делать со своими крестьянами практически все что угодно. Конечно, существовали некоторые формальные ограничения — например, запрет на убийство. Однако почти никогда такие случаи не разбирались, да и наказание было чисто формальным. Но к чему может привести безграничная власть над беззащитным человеком — это ведь сильное искушение.

Прославившиеся мучители

Самой известной стала Дарья Салтыкова . Ей просто не повезло, что о ее деяниях стало известно Императрице Екатерине Великой и та решила устроить показательный процесс. Преступления, вскрытые расследованием, ужасают. Салтыкова обливала людей кипятком, выставляла голыми на мороз, жгла раскаленными щипцами. Современники говорят о 75-140 убитых и замученных помещицей лично. Ее приговорили к пожизненному заключению, но вот что интересно — именно после этого процесса крестьянам официально запретили жаловаться на своих владельцев.

Пензенский помещик Николай Струйский остался безнаказанным, хотя его развлечения могут затмить даже Салтыкову. В подвале своего дома он собрал коллекцию разнообразных орудий пыток и испытывал их на своих крестьянах. Существовала также специальная территория, приспособленная под тир. Жертвы бегали там от стенки к стенке и крякали, а Струйский стрелял. На его счету более двухсот убитых.

Наказания, которые применяла к своим слугам княгиня Александра Козловская, отличались патологической жестокостью и извращенностью. Она раздевала людей догола и натравливала на них собак, заставляла девушек класть обнаженную грудь на мраморную столешницу и собственноручно секла эту нежную часть тела.

Даже читать о таком страшно и неприятно. Наверное, можно сказать, что это были единичные случаи и люди, творившие такое, просто психически больны, но ведь сама система крепостного права позволяла им удовлетворять свои нездоровые страсти и никакой защиты у подневольных не было. И возникает вопрос — а как относились к своим крестьянам обычные средние землевладельцы, не садисты по природе.

Обыденность

К 1861 году крепостных крестьян в России насчитывалось 23 миллиона, все население составляло немногим более 60 миллионов. То есть более трети жителей были абсолютно бесправными. Это не фигура речи, крепостные действительно не имели никаких гражданских прав и даже не считались подданными. За все отвечал их владелец. По сути, люди были имуществом. И относились к ним как имуществу. Крепостных продавали и меняли, не обращая внимания ни на семьи, ни на хозяйство. Главным была выгода владельца. Спокойно разлучали семейные пары, отбирали и продавали детей, да и создать семью можно было только с разрешения хозяина, и с тем на кого он укажет. Никого это не удивляло и мало кого возмущало. Использовали их тоже просто как вещи — для получения выгоды или удовлетворения потребностей.

Была широко распространена практика, что для получения первого сексуального опыта мальчику из дворянской семьи подбиралась крестьянская девушка. Ее согласия никто, конечно, не спрашивал. Многие дворяне собирали себе целые гаремы, иногда из очень молоденьких девочек.

Повсеместно использовались телесные наказания — секли розгами, пороли кнутом, били палками. Да, большинство дворян не делали это собственноручно, но отдавали приказы о наказаниях и считали, что выпороть это нормально. Крестьяне ведь их собственность, имущество, а значит можно делать с ними все что угодно — бить, продавать, женить или разводить и многое другое. Были и заботливые хозяева, но они пеклись о своих людях, как любой рачительный человек беспокоится о сохранности своего достояния, ничего более. Такова была реальность.

В заключение можно сказать, что абсолютная власть человека над человеком может привести и неоднократно приводила к страшным последствиям. Потому 1861 год один из самых значимых в истории России. В этом году было отменено крепостное право.