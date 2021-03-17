Женщина перенесла пчел без защитного костюма и прославилась

Американка прославилась в Tiktok после публикации кадров, в которых она без защитного костюма берет пчел горстями и голыми руками переносит их в новый улей. Об этом сообщает Unilad.
В своем видео основательница компании Texas Beeworks Эрика Томпсон (Erika Thompson) рассказывает, что к ней обратилась семья, обнаружившая в своем сарае пчелиное гнездо. Пчеловодка пересадила в принесенный с собой улей часть пчел и пчелиную матку, остальные последовали за маткой сами. Все это она делала в обычной одежде и без видимых мер предосторожности.
По сведениям Newsweek, видео посмотрели около 60 миллионов раз, оно собрало 11,5 миллиона лайков и более 200 тысяч комментариев.
«Я была ошеломлена реакцией на свое видео, — утверждает Томпсон. — Для меня это был обычный рабочий день».
Ранее сообщалось, что в индийском городе Кохима, штат Нагаленд, пчелиный рой нашел приют между ягодицами случайного прохожего. Чтобы избавиться от пчел, пришлось поймать пчеломатку.