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Ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

Мария Грибова
4 часа назад
Российские ученые проанализировали данные более сотни побывавших на орбите и определили, что чаще всего космонавты умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщают РИА Новости.
Для исследования были взяты 118 советских и российских космонавтов, а период эксперимента составил почти 60 лет. К концу периода скончались 37 человек.
Ученые определили, что 48,65 процентов умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, а 27,03 процентов — от злокачественных новообразований. Средний возраст смерти составил 64,4 года.
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