Ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

Российские ученые проанализировали данные более сотни побывавших на орбите и определили, что чаще всего космонавты умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщают РИА Новости.

Для исследования были взяты 118 советских и российских космонавтов, а период эксперимента составил почти 60 лет. К концу периода скончались 37 человек.