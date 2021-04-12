Фокусники, которые умерли во время своего выступления

Известно, что элемент опасности делает выступления фокусников интереснее. Однако малейший просчет может привести к смерти. «Рамблер» расскажет о трех фокусниках, которые умерли во время своего выступления.

Чарльз Роуэн

В 1930 году Роуэн выступал в Спрингфонтейне, в провинции Фри-Стейт, Южная Африка. Он пытался проделать опасный трюк: Чарльз должен был освободиться из смирительной рубашки в то время, пока на него двигался автомобиль с расстояния 180 метров, разогнавшись до скорости в 72 километра в час. Однако Роуэн не смог вовремя выбраться и попал под машину. Перед смертью он освободил водителя от какой-либо ответственности.

Ройден Дженеста

Его фирменным трюком было освобождение из бочки с молоком или водой до того, как она пойдет ко дну. В 1930 году Дженеста в очередной раз выполнял свой фокус, однако оказалось, что бочка была с вмятинами, из-за которых его движения были ограничены. в конечном итоге, Ройден не смог высвободиться и утонул.

Джозеф Буррус