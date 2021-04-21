Как живет человек с самым высоким IQ

Человеком с самым высоким IQ, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, является американская писательница, журналист и драматург Мэрилин вос Савант. "Рамблер" рассказывает, как живет женщина с самым высоким IQ в мире.
Фото: CCTV AmericaCCTV America
Женщина родилась в 1946 году в Сент-Луисе. В 10 лет Савант впервые сдала тест, который показал, что коэффициент ее IQ составляет 228 баллов. В 1986 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса и обрела всемирную популярность. При этом, обладательница такого интеллекта даже не окончила университет. Она поступила и начала учиться, но забросила это, так как начала помогать своим родителям с бизнесом. В конце 80-х из-за своей славы она смогла переехать в Нью-Йорк и попала на работу в журнал, где начала вести колонку "Спросите Мэрилин".
Женщину часто критиковали, так как считали, что ее нельзя называть человеком с самым высоким IQ. Во-первых, из-за того, что многие люди, чей интеллект может быть выше, просто не сдавали тест. Во-вторых, общепризнанного способа узнать об интеллекте человека не существует. В-третьих, ее тесты были сделаны по разным шкалам и во многих конечный результат варьируется. Из-за спорных утверждений пункт о самом высоком IQ убрали из Книги рекордов Гиннесса.
Кроме того, читатели регулярно проверяли Мэрилин и присылали ей каверзные вопросы для ее колонки. Так, большой резонанс произвел ее ответ на эффект Монти Холла. Согласно вопросу, Мэрилин должна была представить себя участницей шоу. Перед ней две двери, за двумя из них стоят козы, а за третьей расположен автомобиль. В качестве участницы она бы указала на первую дверь, а ведущий бы начал ее уговаривать пересмотреть решение и выбрать третью дверь. Вопрос заключался в том, увеличатся ли шансы на выигрыш, если она поменяет решение. Савант ответила да, но ее мнение раскритиковали ученые по всему миру.