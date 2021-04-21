Как живет человек с самым высоким IQ

Человеком с самым высоким IQ, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, является американская писательница, журналист и драматург Мэрилин вос Савант. "Рамблер" рассказывает, как живет женщина с самым высоким IQ в мире.

Фото: CCTV America CCTV America

Женщина родилась в 1946 году в Сент-Луисе. В 10 лет Савант впервые сдала тест, который показал, что коэффициент ее IQ составляет 228 баллов. В 1986 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса и обрела всемирную популярность. При этом, обладательница такого интеллекта даже не окончила университет. Она поступила и начала учиться, но забросила это, так как начала помогать своим родителям с бизнесом. В конце 80-х из-за своей славы она смогла переехать в Нью-Йорк и попала на работу в журнал, где начала вести колонку "Спросите Мэрилин".

Женщину часто критиковали, так как считали, что ее нельзя называть человеком с самым высоким IQ. Во-первых, из-за того, что многие люди, чей интеллект может быть выше, просто не сдавали тест. Во-вторых, общепризнанного способа узнать об интеллекте человека не существует. В-третьих, ее тесты были сделаны по разным шкалам и во многих конечный результат варьируется. Из-за спорных утверждений пункт о самом высоком IQ убрали из Книги рекордов Гиннесса.