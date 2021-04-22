История россиянки, которая переехала из Краснодара в Милан

Таня влюбилась в Италию еще в подростковом возрасте и твердо решила, что свяжет свою жизнь с этой страной. Она выучила язык, поступила в итальянский университет, не без труда закончила его и сумела найти хорошую работу. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» рассказала ее историю о жизни в Милане.

Фото: @tatiblondi @tatiblondi

Любовь с первого слова

Мотоцикл припарковался у фонтана. С него слез парень в черной кожанке и эмоционально выругался на незнакомом мне языке. Что-то загадочное и очаровательное было в этой фразе, интонации, жесте.

Казалось бы, такая мелочь, но именно в тот момент я, 15-летняя краснодарская девчонка, поняла, что восторженно и безвозвратно влюбилась. В него — в такой нежный и романтичный итальянский язык.

Это был очередной американский фильм, где две сестры попадают на каникулы в Рим и окунаются в мир итальянских приключений. Кто бы мог подумать, что 12 секунд этой, прямо скажем, без претензий на шедевр картины смогут получить Оскар моего сердца и изменить мою жизнь.

Сразу же после той сцены, где парень ругался на итальянском, я пришла к родителям и громко заявила о своем желании изучать один из самых музыкальных языков в мире. Думаю, они разглядели огонек в моих глазах, потому что сразу одобрили это увлечение.

После этого последовала череда частных уроков с преподавателем, которая через музыку, фильмы и рассказы об Италии заставляла меня влюбляться в язык и в Италию все больше и больше. В итоге наши отношения с этой страной дошли до такого уровня, что я была готова к личной встрече.

Спустя три года изучения языка мое первое свидание с Италией состоялось в одном из самых романтичных и атмосферных ее городов — во Флоренции. Именно там наши отношения были официально узаконены обещанием видеться как можно чаще. Я с грустью покидала это вдохновляющее место, а за год разлуки поняла, что неимоверно скучаю, и снова поехала подтягивать язык. Только на этот раз местом встречи был Рим.

Не буду вдаваться в подробности нашего второго свидания. Ведь все, кто когда-либо бывал в Риме или смотрел фильмы о нем, знают, что невозможно устоять перед разоблачающей мощью и роскошью бессмертного города. Невозможно не влюбиться в этот пышущий центр античности и флер современности. Там я поняла, что готова к новому этапу в отношениях.

@tatiblondi

Поиск своего города

Мне было важно не просто приезжать в Италию туристкой, а проникнуть в самые глубины этой страны, понять ее изнутри и стать ее маленькой частью. Как я могла это сделать?

Варианта всего три: замужество, работа, учеба. Без колебаний я выбрала последний, потому что моей заветной мечтой было поступить в старинный итальянский университет. Я спала и видела, как брожу меж мраморных колонн в обнимку с книжками и сижу с умным видом на занятиях в амфитеатре

Вот здесь, пожалуй, и началась самая интересная и важная глава в моей жизни: поиски университета и переезд.

Я понимала, что Флоренция, Венеция, Рим, Верона, Удине, Триесте — невероятные по своей энергетике города, но шестое чувство подсказывало, что для жизни нужно что-то другое. Мне не нужен был переезд ради переезда, поэтому я искала место, где чувствовала бы себя как дома.

И таким городом стал Милан. Как модно сейчас говорить, у нас произошел стопроцентный мэтч — совпадение по всем параметрам с первого дня моего приезда, если не считать благословения голубиным пометом.

Я сразу с легкостью стала ориентироваться в городе, почувствовав себя абсолютно комфортно и гармонично. И вот прошло уже почти семь лет, как мои два чемодана с одеждой и книжками и пакет с постельным бельем оказались на территории Ломбардии.

Милан стал моим местом силы, где всегда хорошо и спокойно. И если мы расстаемся больше чем на две недели, я начинаю тосковать по его улочкам, утопающим в зелени, по вершинам Альп на горизонте и бесконечным прогулкам по городу.

Учеба

Мое глобальное погружение во все прелести итальянской жизни началось с магистратуры по направлению «Иностранные языки в сфере международных отношений» в Католическом университете Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Уже в первые недели учебы я быстро поняла, что моего уровня В2 недостаточно, чтобы понять на итальянском, почему, скажем, Наполеон проиграл войну и как ему надо было расставлять войска, чтобы завоевать весь мир.

Ведь одно дело — обмениваться приятностями с барменом и вести светские беседы за аперитивом, а другое — конспектировать за преподавателем лекции экзистенциального характера, читать кучу книг на английском, а потом сдавать экзамены на итальянском и писать дипломную работу.

Отмечу, что учеба в европейском университете — это совсем не то же, что в российском вузе. Много материалов для самостоятельного обучения, на экзаменах нет билетов, никто заранее не дает список вопросов и уж точно не делает подсказок

Есть только книги, ваши знания и преподаватель, который задает вопросы по наитию. Поэтому необходимо знать все, чтобы не быть отправленным «на бис». Куда, например, ходила несколько раз я...

Кстати, попыток на пересдачу всего три, и с ними лучше не затягивать, особенно тем, кто получает стипендию. К счастью для всех бедных студентов, учиться в моем университете можно бесплатно. Правда, чтобы получить документы, доказывающие вашу бедность, вам придется заплатить много денег, но это уже другая история.

Продравшись сквозь бюрократические препоны, вы получите бесплатную еду в столовой и около пяти тысяч евро в год на руки. По крайней мере, так было в 2016 году, в мою бытность студенткой.

Признаюсь, для меня учеба оказалась жестким испытанием на прочность и целеустремленность. Мне было тяжело, а временами — очень тяжело. По окончании университета — кстати, с отличием — мне еще около года снились кошмары, как я проваливаю экзамен, теряю стипендию, не дописываю дипломную работу и уезжаю обратно в Краснодар. Но это было всего лишь подготовкой к новому этапу — поискам работы.

@tatiblondi

Работа

В Италии с трудоустройством очень туго. Найти работу могут помочь либо знакомые со связями, которые отправят резюме куда надо и поговорят с кем надо, либо исключительное везение.

Мне выпала вторая опция. С тремя образованиями (бакалавриат и магистратура в России плюс магистратура в Италии), тремя иностранными языками и предыдущим опытом работы я нашла работу спустя год после окончания университета. Много это или мало — решайте сами.

Мне повезло. Достался хороший контракт и условия, но не могу сказать, что мое нынешнее место — то, о чем я всегда мечтала. Но в 2017 году работа мне нужна была для того, чтобы сделать документы и остаться в Италии. Можно сказать, что я временно принесла свои амбиции в жертву спокойному существованию и финансовому благополучию. Сейчас я пытаюсь найти новое место.

Итальянцы и Россия

Работа за скучным Excel особой радости не приносит, поэтому я скрашиваю офисные будни частными уроками итальянского и русского. К моему удивлению, в Италии оказалось много людей, очарованных русским языком, историей и культурой.

Более того, приличный процент русскоговорящих итальянцев уехал или планирует отправиться жить в Россию и не собирается возвращаться. А если и собирается, то только на каникулы.

Поэтому, видя такую неприкрытую любовь к нашей культуре и языку, мы с моим хорошим другом организовали русскоговорящий клуб, куда в доковидные времена приходило от 10 до 15 человек. Мы встречались каждую неделю, болтали о традициях, пели песни, играли в игры и рассказывали истории из жизни.

К сожалению, из-за карантина нашу вечеринку пришлось временно прикрыть. Но надеюсь, что в скором времени мы сможем встречаться, как прежде.

Кстати, о тяге к России-матушке. В первые месяцы переезда дико чувствовала нехватку наших деликатесов. Очень хотелось сырников и маминых блинов.

Да-да, как бы странно это ни звучало, но в Италии, где, казалось бы, есть все и даже больше, о себе дали знать корни, и я заскучала по чему-то домашнему и родному. Поэтому на карте были сразу помечены наши супермаркеты, куда я продолжаю заходить за творогом, сметаной и морковкой по-корейски несколько раз в месяц. Но моя связь с Родиной ограничивается не только этим.

Несмотря на почти семь лет в Италии и ежедневное общение с местными, 90 процентов моих друзей и близких знакомых — наши ребята из России, Украины и Белоруссии. Так получилось, что в большинстве случаев с итальянцами складываются исключительно дружеские знакомства, которые не идут дальше эпизодических встреч на кофе или походов в горы

Думаю, разница в менталитете играет большую роль, особенно когда речь идет о дружбе в том смысле, в котором ее понимаем мы. Итальянцы могут считать своими друзьями всех: и тех, с кем они пару раз сходили на аперитив, и тех, с кем сидели за одной партой в старших классах, и тех, с кем работали на одном проекте. Да даже доставщик пиццы, который привозит сочную «Маргариту» два раза в неделю, и тот — амико, то есть друг.

Но мой тесный круг общения все же состоит из «своих» — людей, которые могут разделить с тобой боль бюрократических заморочек, поесть блинов с вареной сгущенкой на Масленицу, стукнуться яйцами на Пасху и сделать салат «Оливье» по всем канонам. И, возможно, даже выпить капучино после обеда.

Гастрономические заморочки

Кстати, о капучино и других гастрономических особенностях. Именно в Италии у меня появилось понимание совместимости и несовместимости некоторых продуктов.

Например, во избежание инфаркта у молодого официанта лучше не просить тертый пармезан к пасте с морепродуктами, не мешать рыбу с сыром, не запивать пиццу соком, а плотный обед или, еще хуже, ужин — капучино.

Первое время, конечно, это вызывало у меня сопротивление. Ведь я столько лет ела, как хотела, и не умерла. Да и вообще, почему кто-то тут решает, что правильно, а что неправильно? Однако если спросить итальянцев, почему они придумали такие правила, они все объяснят.

Например, они расскажут, что насыщенный вкус выдержанного пармезана перебивает деликатный вкус морепродуктов (то же самое и с рыбой, но есть исключения), что сок с пиццей не комильфо (поэтому все берут колу), и что капучино — это кофе со взбитым жирным молоком, которое тяжело усваивается, поэтому нагружать таким напитком полный желудок — значит наносить себе вред.

Кстати, после плотного обеда или ужина итальянцы никогда не пойдут купаться. Они считают, что после обильного приема пищи увеличивается кровоток к мышцам живота. При плавании насыщенная кислородом кровь расходуется не только на пищеварение, но и на кровоснабжение мышечной ткани, необходимое для движения рук и ног. А нехватка кислорода может вызвать желудочные колики или тошноту.

Думаю, что соблюдение этих элементарных правил позволяет итальянцам доживать в среднем до 85 лет, быть в форме и вести активный образ жизни.

Очень надеюсь, что у меня тоже получится прожить длинную жизнь, где каждый день — это удивительное путешествие, наполненное эмоциональными встречами, незабываемыми моментами и гастрономическими открытиями.