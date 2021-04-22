Джейсон Стейтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе

Актер узнал, что в России он пользуется особой популярностью у мужчин и считается "пацанским идеалом", а в Сети есть тысячи цитат, мемов и картинок с его участием.

Он увидел типичный русский забор со своим изображением и звучной подписью "Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали" и посмеялся, признавшись, что крайне польщен таким статусом.

При этом, он заявил, что ему действительно присущи мужские маскулинные черты. Он рассказал, что любит делать вещи своими руками, нести ответственность и старается "быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди". Но с маскулинностью он старается не перебарщивать, потому что у мужчин тоже есть чувства.