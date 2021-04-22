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Джейсон Стейтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе

Диана Товсепова
11 часов назад
Популярный британский актер Джейсон Стейтем во время интервью «Ленте.ру» оценил свой портрет на типичном русском заборе.
Джейсон Стейтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Актер узнал, что в России он пользуется особой популярностью у мужчин и считается "пацанским идеалом", а в Сети есть тысячи цитат, мемов и картинок с его участием.
Он увидел типичный русский забор со своим изображением и звучной подписью "Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали" и посмеялся, признавшись, что крайне польщен таким статусом.
Pikabu
"Что ж, я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность", — объяснил Джейсон.
При этом, он заявил, что ему действительно присущи мужские маскулинные черты. Он рассказал, что любит делать вещи своими руками, нести ответственность и старается "быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди". Но с маскулинностью он старается не перебарщивать, потому что у мужчин тоже есть чувства.
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