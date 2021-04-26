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На популярного российского комика подали в суд за шутку

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад
Российский юрист подал в суд на популярного комика Илью Соболева из-за шутки, прозвучавшей в «Можно ваш телефончик?». Как сообщил изданию «Подъем» Соболев, истец требует от него 84 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
На Соболева подали в суд за шутку
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
По словам комика, в заявлении в суд истец Леонид Тарантов указывает, что получил оскорбительное аудиосообщение. Речь идет о выпуске от ноября 2019 года. По правилам шоу, гостю Соболева надо было отправить случайному контакту аудиосообщение: «Почему о том, что ты *** (гомосексуал), я узнаю в последнюю очередь?» Тарантов утверждает, что оскорбительное сообщение было отправлено ему. Соболев в посте в Instagram уточнил, что юрист из Тольятти, вероятно, не тот человек, которому отправлялось это сообщение.
«Он обнаружил в программе фотографию похожего на него человека с таким же именем. Решив, что известный блогер сможет ему заплатить, он предъявил иск»,
— предполагает артист.
«Он должен представить какие-то доказательства, пока их нет. Нам хочется понять, действительно ли это он или похожий человек»,
— пояснил комик.
По его словам, в иске очень странные дополнительные требования о выплате 100 рублей за каждый просмотр выпуска.
Соболев не исключил, что подаст встречный иск о клевете. Заявление юриста рассматривается в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга, заседание назначено на 28 апреля.
Шоу «Можно ваш телефончик?» выходит на YouTube с 2018 года. По правилам ведущий забирает телефон участника и распоряжается им по своему усмотрению в течение десяти минут. Участник может остановить ведущего в любой момент, но в этом случае он не получит призовые пять тысяч рублей.
В октябре 2020 года Соболев высмеял телеведущего Владимира Соловьева, который в своей передаче «Соловьев Live» выдал отрывок из компьютерной игры за реальное видео из Нагорного Карабаха.
Люди,Илья Соболев,Владимир Соловьев,
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