Шпионы и красотки: кем был первый пластический хирург СССР

При этом в личной жизни Александра Шмелева произошла большая трагедия. У врача погиб сын, после чего Александр впал в депрессию. Трагедия сказалась и на личной жизни, жена оставила его. Некогда успешный хирург начал сильно пить.

В какой-то момент его нашли на даче с сильным ударом головы о тупой предмет. Возможно, врач просто упал, но многие люди были уверены, что хирургу помогли. Александр Шмелев общался с высшими руководителями государства и их приближенными, поэтому мог знать лишнее. От травмы он скончался в больнице, а его смерть до сих пор осталась под завесой тайны.