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Шпионы и красотки: кем был первый пластический хирург СССР

Даня Виттиг
3 часа назад
Пластическая хирургия долгое время была недоступна советским женщинам, пока не появился врач с золотыми руками Александр Шмелев. Подробнее о нем читайте в материале "Рамблер".
Шпионы и красотки: кем был первый пластический хирург СССР
Фото: TwitterTwitter
В 1930 году Полина Жемчужина, супруга Вячеслава Молотова путешествовала по Франции, где уже были салоны красоты. После ее возращения в Камергерском переулке Москвы был открыт небольшой кабинет под названием «Лечебная косметика». Процедуры стоили не много и пользовались популярностью.
Однако в кабинеты к пластическим хирургам приходили не только девушки, но и сотрудники спецслужб. Многие разведчики меняли внешность, чтобы успешно выполнить задание. Например, перед врачом Александром Шмелевым стояла задача изменить внешность главного политического оппонента Аугусто Пиночета из Чили — Луиса Корвалана.
Врач был популярен и в СССР, и заграницей. Ему доверяли свою внешность самые известные женщины страны, например, политик Екатерина Фурцева и актриса Любовь Орлова. Обычно походы к врачу не афишировали из-за пропаганды образа простого и трудящегося человека. Да и сам он не стремился к известности.
При этом в личной жизни Александра Шмелева произошла большая трагедия. У врача погиб сын, после чего Александр впал в депрессию. Трагедия сказалась и на личной жизни, жена оставила его. Некогда успешный хирург начал сильно пить.
В какой-то момент его нашли на даче с сильным ударом головы о тупой предмет. Возможно, врач просто упал, но многие люди были уверены, что хирургу помогли. Александр Шмелев общался с высшими руководителями государства и их приближенными, поэтому мог знать лишнее. От травмы он скончался в больнице, а его смерть до сих пор осталась под завесой тайны.
Люди,Екатерина Фурцева,Александр Шмелев,Аугусто Пиночет,Вячеслав Молотов,Любовь Орлова,
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