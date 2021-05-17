Личный фотограф Гитлера, которого завербовало НКВД

Один из самых ценных агентов советской разведки во время Второй мировой войны был Рудольф Ресслер. Благодаря ему Сталин получил план немецкого наступления на Курской дуге, который известен как «Цитадель». Главным источников Ресслера был таинственный шпион из личного окружения фюрера под кодовым именем «Вертер». Большинство историков уверены, что «Вертер» - это личный фотограф и друг Гитлера Генрих Гофман , который и познакомил фюрера с Евой Браун

Фото: Русская семерка Русская семерка

Личный фотограф и друг фюрера

Немецкий историк Иоганн Мессер выяснил, что в окружении Гитлера было два фотографа: Хуго Йегер, занимающийся репортажной фотографией (снимал съезды и выезды), а также Генрих Гофман, который фотографировал фюрера в неофициальной обстановке и для создания снимков посещал заседания Генштаба . Гофман вступил в нацистскую партию в 1920 году и сразу стал партийным фотографом.

В 1929 года он познакомил Гитлера с молодой девушкой Евой Браун, которая работала в его ателье моделью и даже снималась голой для эротических открыток. Фотограф привел Гитлера в свое фотоателье и представил его Еве как господина Вольфа. Позже Гофман сказал Браун, что это был руководитель нацисткой партии, который очень ее заинтересован.

Сводничество принесло Гофману огромные дивиденды. Простой фотограф избрался в городской совет Мюнхена и получил эксклюзивные права на фотографирование немецкого лидера. Именно он сделал знаменитые снимки отдыха Гитлера и Евы Браун в Альпах. Важным источником доходов Гофмана стала продажа конфискованных у евреев ценностей и произведений искусства.

В банковской ячейке одного из швейцарских банков Генрих хранил снимки обнаженной Браун. Он собирался их использовать, в случае если бывшая фотомодель решит «отодвинуть» своего старого работодателя от нынешнего любовника.

Фотограф Гофман – агент «Вертер»

Немецкий историк Гюнтер фон Лунг говорил, что немецкая разведка знала о существовании в ближнем окружении Гитлера шпиона, «сливавшего» информацию Ресслеру. По приказу Гиммлера бригаденфюрер СС Шелленберг провел расследования и в феврале 1944 года он составил начальнику отчет с несколькими фамилиями предполагаемых агентов. В списке числился и Гофман, однако, руководитель СС не решился «разрабатывать» фотографа из-за его близости к фюреру.

Во время посещения канцелярии Гитлера, обыскивали практически всех, в том числе генералов и министров. Одним из немногих неприкосновенных был Гофман, в распоряжении которого имелась самая современная по тем временам фототехника. Во время обыска дома фотографа летом 1945 года следователи обнаружили почти 300 фотоаппаратов различной модификации, в том числе миниатюрную камеру, помещающуюся в пуговицу пиджака.

После войны

Мысли о связи Гофмана с разведкой враждебных государств наталкивает и его послевоенная судьба. В мае 1945 года американцы арестовали его в Баварии, и он наравне с Герингом и Кейтелем получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Менее через месяц срок уменьшили до 4 лет, а сам Гофман участвовал в Нюрнбергском трибунале для систематизации фотоснимков для суда. Осужденного фотографа навещали неизвестные офицеры НКВД, и даже известный советский корреспондент и писатель Борис Полевой , который подарил «другу Гитлера» бутылку шнапса и банку тушенки.

Причины предательства

Аргентинский исследователь Абель Басти, также уверен, что «Вертером» был Гофман. Фотограф имел навыки фотогравирования секретных документов и был лично знаком с Ресслером. Он не привлекал к себе внимания, но генералы и министры Гитлера боялись тронуть дуга фюрера, которому тот обязан личным счастьем.

Абель Басти считает, что на предательство Гофман пошел не ради денег. Возможно, друг главного нациста был евреем скрывающим свое истинное происхождение или он разуверился в идее германского рейха.