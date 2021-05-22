Рихард Зорге: разведчик, которого погубила женщина

Рихард Зорге — человек удивительной судьбы. Немец по национальности, он сражался в Первую мировую войну на стороне Германии, а позже стал работать на советскую разведку и приложил немало усилий для победы над фашизмом.

Он был неуязвим, много лет пробыл в Японии, прожигая жизнь: дорогие машины и женщины были его страстью. Одно из мимолетных увлечений местной танцовщицей стало роковым для легендарного разведчика. По донесению девушки Рихард был арестован и приговорен к казни.

О Рихарде Зорге в Союзе знали мало: однажды попав в немилость к Сталину, военный разведчик уже не смог реабилитироваться. Вина его перед руководством была непростительной: он признался своей русской жене в секретной деятельности. На тот момент женщина ждала ребенка от Рихарда, но вскоре она была арестована и отравлена.

Вообще женщин у Зорге было много. Официально у него было три брака: с немкой, русской и японкой. По некоторым данным, в Стране восходящего солнца у разведчика-сердцееда было более 30 любовниц.

Одна из них, танцовщица Киоми, стала фемме фатале для Рихарда — она сдала его в руки полиции. С Киоми связана практически детективная история: эта девушка была завербована полицией, ее возлюбленный находился под арестом, и ценой его освобождения был любой компромат на именитого разведчика. В один из вечеров Киоми наблюдала за Зорге и, когда он получил очередную записку-донесение от официанта (его информатора), согласилась уехать с ним и провести ночь.

По дороге Зорге хотел сжечь письмо, но его зажигалка предательски не работала. Тогда разведчик разорвал лист бумаги, выбросил в окно автомобиля и уехал с этого места. Киоми попросила остановить у телефонной будки. Стоит ли говорить, что через пару часов в дом Рихарда Зорге нагрянула полиция, и вместо ордера на арест ему протянули склеенное донесение. По обвинению в шпионаже Зорге был казнен.

Отношение к Рихарду Зорге в Советском Союзе было неоднозначным. Вначале о нем не вспоминали вообще, в 1938 году он получал распоряжения вернуться в СССР, но понимал, что его там ждет, и остался работать в Японии. Интересно, что советское руководство отказалось финансировать его работу, всех информаторов Зорге содержал, по сути, из своего кармана. И настойчиво отправлял донесения в Москву.

Именно Зорге предупреждал о вероятном нападении фашистских войск на СССР, именно он подтвердил, что Япония не планирует атаковать Страну Советов. К первому заявлению отнеслись скептически, второе восприняли серьезно и перебросили часть дальневосточных войск на оборону столицы. Это во многом помогло не сдать Москву.