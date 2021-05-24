Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ

Трехлетняя девочка из английской области Грейт-Барр вблизи города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, успешно сдала тест на вступление в общество людей с высоким IQ. Об этом сообщает сайт телеканала ITV.

Дайял Каур (Dayal Kaur) в три года приняли в общество Mensa после того, как она набрала 142 балла и дала 99,9 процента правильных ответов во вступительном тесте, рассчитанном на ее возраст. Этот результат близок к показателю IQ Стивена Хокинга , который составлял 160 баллов.

Отец девочки Сарбджит Сингх (Sarbjit Singh) рассказал, что в год и один месяц она умела считать до 15 и знала алфавит. В два года она знала названия всех планет и задавала родителям вопросы, для ответа на которые им приходилось пользоваться поисковиками.

Родители направили девочку на сдачу теста Mensa. Они были поражены, когда узнали, что их дочь обладает способностями речи и счета на уровне пятилетнего ребенка.

Дайял предложили место в частной школе в районе Эджбастон и сделали скидку на оплату за обучение. Но Сарбджит заявил, что даже с учетом скидки стоимость обучения превосходит возможности их семьи. Девочку отдали учиться в местную начальную школу. Родители пытаются перевести ее на класс старше, чтобы их дочери было интересно учиться.

«Я всегда говорил с Дайял как со взрослой, и вне зависимости от того, что я ей говорил, она понимала меня»,

— отметил мужчина. По его словам, дочь смотрела фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию, и понимала сюжет и шутки.